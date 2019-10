Ilha tropical da China que atrair turistas portugueses

A China é o primeiro país emissor de turistas em todo o mundo. Em Portugal, está em décima quinta posição, um lugar que o Turismo de Portugal espera ver reforçado dentro dos próximos dois anos. E se por cá, o esforço de atração de turistas chineses tem sido grande, da China também chegam convites para que os portugueses lá vão.

“Venham e tragam as vossas famílias”, foi a mensagem deixada esta segunda-feira num evento de promoção da Província de Hainan, a ilha tropical chinesa que já é o destino mais procurado pelos turistas chineses e que nos últimos 31 anos tem sido palco-piloto para 100 medidas reformistas – a primeira logo em 1988 quando foi considerada Zona Especial Económica.

Com um foco no turismo como fator de desenvolvimento económico, “Hainan está a reforçar a cooperação com outros países”, afirmou Wang Lu, vice-governador da província, lembrando a boa relação com Portugal e a já longa história que se iniciou com a Rota Marítima da Seda.

Destacando a importância da cultura diversificada, que passa pela cerâmica ou pela madeira vermelha, e da longevidade – dos 40 idosos com mais de 100 anos que existem na China, 22 são residentes em Hainan -, Wang Lu sublinhou existe uma abertura de portas que permitirá atrair mais pessoas.

“Já existe uma isenção de visto a 59 países e vamos reforçar esta isenção para facilitar a entrada e a saída de pessoas”, destacou. Hainan está igualmente a captar parcerias para o desenvolvimento de Escolas Internacionais e para a investigação médica.

Hainan definiu este ano como Ano Internacional do Turismo de consumo, que compreende mais de mil eventos para a promoção e captação desta marca turística que tem nos turistas russos a maior procura externa – 284 mil em 2017, um aumento de 250% face a 2016 depois da isenção de vistos.

A propósito da visita desta delegação foi assinada uma parceria de cooperação médica e ainda um acordo de aliança de viagem entre Portugal e Hainan.

“É uma iniciativa que pode dar fortes contributos para a realização entre os dois países”, disse Nuno Madeira, responsável do Turismo de Portugal para o mercado chinês, que destacou “o forte potencial” deste mercado.