Haitong Bank com lucro de 2,3 milhões até junho

O Haitong Bank comunicou hoje um resultado líquido de 2,3 milhões de euros no primeiro semestre de 2021, que compara com um resultado negativo de 11.7 milhões de euros no mesmo período de 2020.

"O produto bancário atingiu 44 milhões de euros no primeiro semestre de 2021, o que representa um aumento de 81% face ao período homólogo de 2020. Os custos operacionais registaram uma nova descida, de 7,5%, para 29 milhões de euros, estando agora 26% abaixo dos níveis pré-covid", adianta a instituição, acrescentando que este desempenho permitiu alcançar um resultado operacional positivo de 15 milhões de euros no primeiro semestre do ano, que compara com um resultado operacional negativo de 7 milhões no mesmo período de 2020. O que demontra uma "clara recuperação para os níveis pré-covid".

O Banco, que faz parte da Haitong Securities Co. Ltd, um dos bancos de investimento e sociedades de intermediação de valores mobiliários líderes na China, a operar em 14 países na Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul e que presta serviços de corretagem de títulos, wealth management, banca de investimento, gestão de ativos, private equity e serviços de leasing financeiro, mantém "uma forte posição de capital, com um rácio CET1 de 21,1% e um rácio de fundos próprios totais de 26,3%. O rácio NPL alcançou 4,5% e o rácio NPE atingiu 4,4%".