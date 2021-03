Haitong Bank com queda de 78% nos lucros para 1,6 milhões

Dinheiro Vivo 19 Março, 2021 • 15:53 Partilhar este artigo Facebook

Os lucros do Haitong Bank tiveram uma queda de 78% em 2020, dos 7,5 milhões de 2019 para 1,6 milhões de euros em 2020, o que o banco atribui a uma "enorme resiliência aos impactos rovocados pela covid-19, principalmente devido à natureza do negócio institucional e corporativo do banco". O banco sublinha que os 1,6 milhões permitem chegar a um objetivo de break-even.

Em comunciado, o banco adianta esta sexta-feira que o "produto bancário total foi de 82 milhões de euros", uma recuperação face aos 24 milhões de euros do primeiro semestre de 2020 e um "resultado operacional sólido de 24 milhões, beneficiando do estrito controlo dos custos pperacionais que registaram uma descida de 20% para 58 milhões de euros."

"As condições adversas fizeram-se refletir na atividade do Haitong Bank em 2020, especialmente no primeiro semestre do ano, em que os confinamentos iniciais tiveram um impacto significativo tanto no nosso negócio relacionado com a Ásia como nas operações domésticas na Europa e na América Latina", adiantam o CEO, Wu Min, e o chairman, Lin Yong, também em comunicado.

O Haitong confirma ainda "progressos" na melhoria da qualidade dos seus ativos, com uma descida do rácio de crédito não produtivo (NPL ratio) de 3,6% no final de 2019 para 1,9% em dezembro de 2020 e refere que tem "seguido uma estratégia consistente ao longo dos últimos três anos, com especial enfoque no reforço do franchise doméstico de clientes na Europa e América Latina, aliado a um fluxo de negócio recorrente com a China. Este modelo de negócio único posiciona o Banco como o impulsionador estratégico do Grupo Haitong na internacionalização fora da região Ásia-Pacífico."