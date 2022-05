Harpoon.jobs estima crescer 40% com soluções disruptivas

Mathieu Douziech, fundador do Harpoon.jobs e Maria Falcão, coCEI da plataforma © Direitos reservados

O Harpoon.jobs nasceu há seis anos, como uma solução na área do recrutamento e com uma base tecnológica forte. Ao longo deste tempo e "fruto de necessidades do mercado, de pedidos dos clientes e dos candidatos tornámos o Harpoon numa solução muito mais completa, a qual chamamos hoje em dia de power house de talento", explica ao Dinheiro Vivo o mentor da plataforma, Mathieu Douziech.

A empresa teve necessidade de crescer e expandir os seus horizontes de intervenção. Atualmente apresenta mais alternativas na área dos Recursos Humanos, como assessment (avaliações de desempenho, planos de carreira, etc.), mentoria e formações imersivas, fruto da ação da nova coCEO. Maria Falcão está na Harpoon desde janeiro, não é da área, mas Mathieu Douziech sublinha que a gestora tem "um forte track record de negócio e de empreendedorismo" que a empresa precisa para se focar no futuro.

Agora, no horizonte do Harpoon está uma maior internacionalização e a apresentação de soluções que vão além do recrutamento. A plataforma estima crescer 40% durante este ano, mas como revela Maria Falcão, já conseguiu atingir 60% do objetivo, só no primeiro trimestre. "Estamos a crescer três vezes mais rápido do que no período homólogo versus o ano anterior". Este aumento, diz, "mostra dinamismo, capacidade de concretização e é revelador da dinâmica de mercado e da dinâmica da equipa do Harpoon".

Os coCEO revelaram que, para além do nosso país - que representa 70% do negócio do Harpoon - a plataforma está presente em Espanha, França e Alemanha. Está também a ser desenvolvida no Reino Unido, Brasil, Polónia e Roménia, por via das crescentes solicitações.

A diferenciação tecnológica do Harpoon permite uma maior agilidade nos processos de recrutamento, nas várias geografias o que por si só é já um fator de distinção. "Mas outro fator importante é como combinamos o lado humano com a tecnologia", diz.

Atenção ao mercado

A empresa presta muita atenção às necessidades do mercado, adaptando os seus serviços aos clientes. Maria Falcão exemplifica com o immersive learning, que é uma área inovadora, focada em levar líderes de empresas a fazer um estágio em startups. Nesses estágios existe uma partilha entre duas empresas, que pode revelar-se muito proveitosa para ambos os lados. "É completamente disruptivo e muito inovador", frisa Maria Falcão, que refere a grande necessidade no mercado de desenvolver líderes.

Também o ambiente tecnológico requer a atenção destes responsáveis. Mathieu Douziech explica que "o mundo já não é VUCA (Volátil, Incerto, Complexo e Ambíguo), agora é BANI (em português FANI: Frágil, Ansioso, Não-linear e Incompreensível). Passámos para um mundo menos previsível e onde o desafio já não é só e apenas uma questão de recrutamento, é uma questão de resiliência e de se reinventar" e, por isso mesmo, tudo o que remeta para a Web3 tem a atenção da equipa do Harpoon.

Para estar neste universo, por exemplo, a plataforma tem um metaoffice (escritório em realidade virtual) onde os candidatos já fazem as entrevistas com os consultores. "A experiência é completamente diferente de qualquer outra solução de recrutamento", declara Mathieu Douziech.

Futuro da plataforma

Maria Falcão explica que o negócio tem duas avenidas paralelas. A primeira, a do que acontece no dia-a-dia e que inclui todos os serviços da plataforma, é para continuar a escalar e a crescer. A segunda é o que vai ser o Harpoon no futuro. Nesta vertente, e apesar de não especificar, a gestora garante que, em conjunto com uma equipa de consultores, está já a pensar qual a "ferramenta tecnológica que vai ser super inovadora" e que pretende ser "completamente disruptiva para o mercado de recrutamento daqui a três ou cinco anos".

Para Mathieu Douziech, recrutar Maria Falcão para o Harpoon é uma aposta ganha. "Ela trouxe-nos imenso em poucos meses. A nossa equipa vai crescer, a Maria está a trazer novos perfis para a equipa", revela, elogiando o seu trabalho e garantindo que a intervenção da sua coCEO é "o que eu esperava dela".