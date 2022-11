Hélder Rosalino acredita que os bancos hoje estão melhor preparados para enfrentar imprevistos que possam surgir com a eventual recessão que se espera em alguns países a partir do próximo ano. "Foi feito um trabalho ao longo dos anos de melhoria dos rácios" e "de redução de partições que não eram centradas na atividade bancária", detalhou o administrador do Banco de Portugal na Money Conference, conferência promovida pelo Dinheiro Vivo, Diário de Notícias e TSF.

"Hoje a banca está melhor preparada e comprovam-no os resultados que têm tido desde o ano passado. Têm hoje níveis de capital mais sólidos", reforçou