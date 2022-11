Hélder Rosalino: "É urgente acelerar a utilização efetiva e eficaz dos fundos PRR"

Fachada do Banco de Portugal © Angelo Lucas /Global Imagens

A inflação, a estabilidade financeira e a disrupção tecnológica são os três principais desafios que os bancos centrais têm pela frente para tentar controlar a inflação galopante, segundo Hélder Rosalino. Por estes motivos, o administrador do Banco de Portugal, que falava na 6ª edição do Money Conference, considera que é importante continuar a debater-se a estratégia das políticas monetárias. E deixou alertas sobre a importância da rápida e eficaz aplicação dos fundos PRR.

Tendo em conta o atual contexto, "há um conjunto de desafios que se colocam à economia, ao sistema financeiro e também aos bancos centrais", começou por explicar o responsável.

Fazendo um breve enquadramento da situação económica do país, avançando com os dados mais recentes do crescimento económico ou dos dados do desemprego que se mantém baixo ainda, Hélder Rosalino alerta que os próximos tempos não vão ser fáceis.

"Deverá registar-se um abrandamento das economias e perspectiva-se que algumas entrem mesmo em recessão, como a Alemanha e a Itália", lembrou, acrescentando que a inflação deve manter-se elevada. "Atingimos picos recentemente [da inflação], uma situação que resulta de choques associadas à invasão da Ucrânia".

O administrador explicou que o aumento generalizado das taxas de juro traduz-se em condições de financiamento mais desfavoráveis. "Este é um contexto adverso e estamos ainda a lidar com o impacto da pandemia", sublinhou. Além disso, a "confiança pode deteriorar-se ainda mais se as condições do lado da oferta se continuam a deteriorar"

É a partir deste cenário que avisa que há "vários desafios aos bancos centrais". O primeiro, é o combate à inflação e como fazê-lo. Não me lembro de ter assistido a um debate tão intenso sobre a política monetária, e isso é positivo. É importante fazê-lo e é importante que os decisores políticos também falem sobre esse assunto e promovam esse debate".

Hélder Rosalino relembrou que depois de anos de taxas negativas, "a normalização da política monetária tem de ser promovida. Nesse sentido, a principal ferramenta para combater a inflação é a subida das taxas de juro directoras. A questão é: a que ritmo?"

"É fundamental explicar aos cidadãos que esta é a melhor forma de proteger os seus rendimentos. Há quem questione se é o caminho certo, mas a política monetária está a desempenhar o seu caminho. Temos que ter noção que uma inflação alta e descontrolada é o pior que pode acontecer às famílias. Este é um um debate que está intenso, mas esperemos que consiga cumprir seu objetivo de controlar a inflação para 2% a médio prazo", detalhou.

O segundo desafio que se coloca aos bancos centrais, segundo o administrador, são os riscos da deterioração das condições macroeconómicas e do aperto das condições de financiamento. Porém, no curto prazo, "as notícias são positivas" com as perspectivas de crescimento na Europa e o desemprego a continuar a registar níveis baixos.

No entanto, alerta que "o enquadramento externo financeiro e choque da guerra e da própria inflação implicam alguma desaceleração. Nesse contexto, "é urgente acelerar a utilização efetiva e eficaz dos fundos PRR e a prossecução das reformas no seu âmbito".