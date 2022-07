Helena Gualinga: "Povos indígenas têm muito mais a ensinar ao ocidente do que o inverso"

Aos 20 anos, já conta com quase metade da vida a defender a comunidade Kichwa Sarayaku, de Pastaza, Equador. Sumak Helena Sirén Gualinga apresenta-se como ativista indígena ambiental e dos Direitos Humanos e vai estar nas Conferências do Estoril - de que o Dinheiro Vivo é media partner -, dias 1 e 2 de setembro, para levar a sua causa a um cada vez maior número de apoiantes.

"Conhecer pessoas e engajar todos na luta pela Amazónia são expectativas que me aproximam das Conferências do Estoril", disse, em entrevista ao Dinheiro Vivo, garantindo estar "muito entusiasmada por partilhar o palco da Nova SBE com Xiye Bastida", ativista mexicana cofundadora da Re-Earth Initiative.

Filha de mãe equatoriana e pai finlandês, Helena repartiu a sua infância entre a América do Sul e a Europa, mas assume que a vida que tem e as experiências acumuladas, sobretudo quando começou a despertar para os problemas vividos pela comunidade indígena, "tornaram impossível pôr-se à parte".

Responsável, em conjunto com outros 150 ativistas ambientais, pela criação do movimento Polluters Out (que pretende impor às Nações Unidas que recusem financiamento de petrolíferas à COP26) em 2020, Helena Gualinga tornou-se porta-voz da comunidade indígena e tem assumido com cada vez mais força a denúncia dos efeitos da exploração petrolífera sobre as comunidades indígenas, levando a sua mensagem desde a ONU até às escolas locais.

"Cresci com pessoas brilhantes, que fazem parte desta luta, e juntar-me às causas da minha comunidade era uma responsabilidade e uma obrigação. Mas envolver-me é também uma honra, na medida em que sigo os passos dos líderes, dos mais velhos que começaram esta luta", conta, ao DN/Dinheiro Vivo.

O ativismo de Helena - ambiental, de proteção dos Direitos Humanos e das mulheres - sempre lhe correu nas veias. "As petrolíferas tentaram entrar na minha comunidade no ano em que nasci, mas tinha uns 13 anos quando comecei a levar esta luta mais a sério e isso tem-se intensificado nos anos mais recentes, conforme acumulo experiência e conhecimento. Todas as violações aos direitos do meu povo incentivam-me diariamente a fazer parte desta causa que move a comunidade Kichwa Sarayaku e eu tenho a vantagem de ter acesso a plataformas e meios que me permitem chegar a uma comunidade internacional mais alargada", explica Helena.

Ativistas no palco das Conferências do Estoril pelo Ambiente

Jovens ativistas pelo clima estiveram no World Economic Forum ao lado de Helena (a segurar o cartaz branco, do lado direito), incluindo a queniana Elizabeth Wathuti e a a ugandesa Vanessa Nakate, em Davos, em maio. © EPA/GIAN EHRENZELLER

Sublinhando que nesta luta "todos contam, é o trabalho conjunto que pode obter resultados", a equatoriana quer trazer às Conferências do Estoril, na Nova SBE, argumentos que garantam a proteção do território contra as multinacionais que o ameaçam. Mas não é apenas contra as petrolíferas que levanta a voz. "A sociedade é muito discriminatória relativamente aos povos indígenas e isso traz problemas acrescidos. Quero que, através da minha comunicação, as pessoas entendam a realidade, que vejam o que está a acontecer em todas estas dimensões em simultâneo: a conectividade entre direitos do povo indígena e Direitos Humanos, entre a luta contra as alterações climáticas e a proteção do território."

No seu mundo de sonho, "a Amazónia seria protegida e teríamos sido bem-sucedidos em restaurar o que lhe foi roubado, os indígenas seriam respeitados nas suas formas de vida e eram livres de escolher as suas vias de desenvolvimento."

Para Helena, uma coisa é clara: "Há muito potencial no conhecimento indígena, que pode ser usado na luta contra as alterações climáticas; há que proteger os nossos valores e a diversidade. Há muito mais que o ocidente tem a aprender com os povos indígenas do que o inverso", sublinha a ativista equatoriana, que faz parte do painel de "vozes inspiradoras pelo ambiente", e que estará no palco da Nova SBE no primeiro dia das Conferências do Estoril, ao lado de Xiyde Bastida, a conversar sobre A Voz da Terra: Agora ou Nunca.