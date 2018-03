O adicional ao imposto municipal sobre os imóveis fez a sua estreia no ano passado e apanhou muitas pessoas desprevenidas. Os casais e os beneficiários de heranças indivisas podem “jogar” com o valor patrimonial das casas que detêm para tentar escapar ao novo imposto mas, para isso, devem fazer chegar ao fisco uma declaração a indicar como querem ser tributados. Estas declarações têm prazos e o primeiro já está em contagem decrescente.

Os beneficiários de heranças indivisas (em que ainda não houve partilhas) compostas por imóveis cujo valor supera os 600 mil euros têm até ao final deste mês para fazer contas e escolher se lhes é mais favorável deixar a herança ser tributada como um todo ou se, pelo contrário, é mais vantajoso “diluí-la” entre todos – ficando cada um “responsável” pela sua quota-parte.

Este encontro de contas começa com o envio de uma declaração por parte do chamado cabeça-de--casal, onde indica os prédios urbanos que integram a herança, identifica os restantes beneficiários e a parte a que cada um terá direito. O prazo para fazer chegar esta informação ao fisco já começou no dia 1 de março. Só por si, esta declaração, que tem de ser submetida por via eletrónica, nada muda. Para o fisco, o cálculo do adicional ao IMI apenas tem em conta a quota-parte de cada herdeiro se, por sua vez, este submeter uma declaração a confirmar a sua parcela.

Esta confirmação tem de ser feita entre 1 e 30 de abril e se algum dos beneficiários a falhar, acaba por não ter efeitos práticos. Ou seja, a herança é tributada no seu conjunto – ainda que beneficie da isenção de 600 mil euros que é atribuída aos particulares.

No ano passado, e de acordo com os dados então disponibilizados por fonte oficial do Ministério das Finanças, apenas chegaram ao fisco 1857 declarações de heranças indivisas que foram complementadas pela entrega da declaração de confirmação de 4475 herdeiros.

Antes de formalizar este passo cada um terá de ver o seu caso pessoal e verificar se a soma da sua “quota-parte” aos imóveis de que já é proprietário o coloca na alçada do AIMI. E, mesmo neste cenário, é necessários perceber se o imposto a pagar nesta modalidade é ou não inferior ao que seria cobrado à herança no seu todo.

Também os casais devem indicar ao fisco se preferem ser tributados em separado ou em conjunto – opção que lhes permite duplicar para 1,2 milhões de euros o valor isento de AIMI. Ao contrário dos herdeiros, têm a vida mais facilitada porque desde janeiro deste ano que está previsto na lei que esta declaração deixe de ter se der feita anualmente. Assim, os que no ano passado já fizeram esta opção pela tributação em conjunto, não necessitam agora de fazer uma nova.

No entanto, os casados (e unidos de facto) que não tenham ainda dado aquela indicação devem fazê-lo neste ano, e nesta situação o prazo para o fazerem decorre de 1 de abril e 31 de maio.

Esta mesma data deve ser observada pelos contribuintes casados no regime de comunhão de bens que optem pela tributação em separado mas pretendam identificar os imóveis que são propriedade comum do casal e os que são bem próprio de cada um. Depois é só esperar pela conta do imposto, que chega durante o mês de agosto – para ser pago em setembro.