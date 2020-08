Hidrogénio pode criar valor acrescentado de até 740 milhões de euros por ano

A aposta no hidrogénio poderá criar um valor acrescentado para a economia portuguesa de 74o milhões de euros por ano, aponta um estudo da FCHJU avançado esta terça-feira pelo jornal Expresso.

A organização Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCHJU) aponta que este valor, estabelecido num cenário otimista, traça o montante anual tendo em conta os efeitos diretos e indiretos da aposta no hidrogénio verde.

A análise feita pela organização refere ainda que, entre 2020 e 2039, “cerca de 38 milhões de euros podem ser retidos pela economia anualmente como valor acrescentado no cenário baixo e, quase 262 milhões de euros no cenário elevado”.

Em relação à criação de emprego, no melhor cenário poderão ser criados até 5340 empregos diretos (ou 630 no cenário mais modesto). Em relação aos empregos indiretos o valor está situado entre os 1870 a 13100 postos de trabalho.

Já na redução de emissões, que a estratégia para o hidrogénio estima que possam ser reduzidas entre 6 a 8 milhões de toneladas de dióxido de carbono, a análise aponta que o hidrogénio pode contribuir com uma redução entre 1,2% a 6,5% (menos 0,3 milhões de toneladas no cenário mais baixo ou menos 1,8 milhões de toneladas de CO2 no melhor cenário).

A aposta no hidrogénio de base renovável permitira ainda uma redução da dependência externa de Portugal, com valores entre os 0,6 a 3,5 pontos percentuais.