HiPay. Compras na Black Friday sobem 40%, com um total de 4 milhões de euros na sexta-feira

Eduardo Barreto, diretor-geral da HiPay Portugal. © HiPay

Na sexta-feira passada, dia de Black Friday, a plataforma de pagamentos HiPay processou mais 40% de transações face aos números do ano passado. Só na sexta, dia 27, foram processadas mais de 80 mil transações.

No total, as transações processadas corresponderam a 4,16 milhões de euros, um significativo aumento face aos 2,9 milhões de euros registados em 2019.

Estes dados da HiPay correspondem às transações originadas em Portugal e em toda a rede de clientes, nacionais e internacionais, sendo que a maioria teve origem no setor do retalho.

Num ano em que o fenómeno da Black Friday se prolongou, com várias empresas a fazer descontos ao longo de toda a semana, também os dados da HiPay refletem o aumento das compras entre segunda e domingo. A empresa registou um aumento de 57% nas transações processadas entre 22 e 28 de novembro. Durante o mesmo período de tempo, a plataforma indica que foi registado um aumento de 64% no valor das compras transacionadas.

Feita a comparação com 2018 e 2019, o número de transações asseguradas pela HiPay ultrapassou todos os dias os números de anos anteriores. O total de transações deste ano, entre segunda e domingo, ultrapassou em mais de 150 mil o valor registado no ano passado.

No total, na chamada Black Week de 2020, a HiPay contabilizou cerca de 400 mil transações, com um valor que ultrapassou os 25 milhões de euros.

"O crescimento exponencial do volume de transações e valor das compras confirma a esperada adesão massiva ao comércio eletrónico em virtude do contexto pandémico que se vive e o reforço da popularidade do conceito Black Friday em Portugal", diz Eduardo Barreto, CEO da HiPay em Portugal.

No entanto, foi registada um significativo decréscimo em alguns setores. "Assistimos, contudo, a uma quebra acentuada nas transações oriundas dos setores do lazer e turismo, nomeadamente viagens, hotelaria e restauração, sem a qual, acredito que o crescimento seria muito superior ao verificado", afirma Eduardo Barreto.

A HiPay trabalha com empresas como a Delta, Ikea, Homa ou Viagens Abreu. Em 2019 a empresa processou transações no valor de 3,9 mil milhões de euros, sendo que 408 milhões de euros foram processados em Portugal.