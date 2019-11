Hoje T0, amanhã T2. Finangeste aposta em apartamentos que “mexem”

Chama-se Young Urban Property e “é como se um T2 e um estúdio tivessem tido um filho”. A descrição é de Paul Henri Schelfhout, presidente do Conselho de Administração da Finangest, que investiu cerca de sete milhões de euros na recuperação de um antigo edifício de escritórios na zona do Campo dos Mártires da Pátria, em Lisboa.

A partir do início do próximo ano, o edifício, até aqui devoluto, vai dar lugar a 20 apartamentos cujo conceito “rompe com tudo o que foi feito até agora” na cidade. Na apresentação do projeto, que teve lugar esta terça-feira, os promotores explicaram que o YUP é destinado a um público “jovem e urbano”, voltado para a tecnologia.

Na prática, o YUP será um edifício modular, composto por apartamentos com painéis de madeira deslizantes, que permitem alterar a disposição das divisões da casa. O imóvel, que estará pronto em meados de 2021, terá ainda áreas comuns com ginásio, lavandaria e uma sala de refeições, “porque são equipamentos de uso ocasional que, para muita gente, não faz sentido ter em casa”.

“Há projetos fantásticos a surgir em Portugal mas todos têm o mesmo registo. São projetos ‘educados’ ou ‘bem-comportados’. Este projeto é para ser lido como volume e não como planta, pois possível brincar com o espaço. Num dia o proprietário pode ter um T1 e no dia seguinte, conforme a sua necessidade, pode transformá-lo num T2 ou num T0”, sublinha o arquiteto responsável pelo projeto, Eduardo Capinha Lopes.

Para Paul Henri Schelfhout, o YUP nasceu da ideia de “mobilidade”, cada vez mais presente nas cidades. “Lisboa está a mudar e isso reflete-se na arquitetura. As próximas gerações terão necessidades diferentes e as cidades têm de se adaptar a elas”. O promotor acredita que o conceito terá sucesso e que pode vir a resultar na construção de um “YUP 2, 3 ou 4”.

O responsável descarta que o projeto seja vocacionado para investidores estrangeiros, sublinhando que “neste segmento há uma grande procura por parte de portugueses”. Ainda assim admite que este “não é um produto generalista”.

Segundo o arquiteto que desenhou o edifício, Lisboa é “uma cidade fantástica para testar” este tipo de oferta imobiliária, ainda que o conceito não seja “experimentalista”, estando provado o seu sucesso em várias cidades do mundo, sublinham os responsáveis.

A comercialização dos apartamentos arranca esta quinta-feira e está a cargo da Christie’s/Porta da Frente. A área dos imóveis, disponíveis nas tipologias T1 e T2, varia entre os 66 e os 115 metros quadrados. Já os preços oscilam entre os 330 mil e os 750 mil euros.