Homelovers constrói condomínio em Algés “a preços para portugueses”

Vista rio, varanda, garagens, tudo “a preços para portugueses”. A Homelovers, imobiliária que nasceu em 2011 através do Facebook, vai dar o primeiro passo enquanto promotora de imóveis. O empreendimento que marca a estreia fica em Algés, onde Miguel Tilli adquiriu um terreno para construção.

“Acreditamos que vai ser possível continuar a crescer 10 a 15% ao ano. E temos criado formas de fazer negócio. Somos neste momento somos também promotores, estamos a fazer um projeto, em Algés, de 21 apartamentos que nos permite estar na génese do produto desde a sua concepção”, avançou o CEO da Homelovers ao Dinheiro Vivo, destacando que se trata de “apartamentos 100% Homelovers, com o nosso conceito de sempre e, mais importante, a preços para portugueses. Estamos a falar de um T2 a 300 e poucos mil euros”, disse.

Até aqui a atuar enquanto mediadora imobiliária, a Homelovers está na fase final da aprovação do projeto cujas obras deverão arrancar dentro dos próximos três meses. “Fizemos a aquisição do terreno, contratámos arquitetos, e o projeto só não está já aprovado por culpa nossa, que quisemos fazer algumas alterações”, reconheceu Tilli, que espera estar a entregar as primeiras chaves “mais ou menos daqui a dois anos”.

Os imóveis vão de T1 a T4, “sendo a tipologia mais forte T1 e T2”. O preço do metro quadrado está “na casa dos 3500 a 3800 euros”.

A ida para Algés não é por acaso. “Resulta de nos colocarmos na pele de uma família portuguesa com um ou dois filhos e que está a ver onde é que pode comprar casa”, diz Tilli, que reconhece a “linha do Estoril, mas não necessariamente o Estoril, a faixa de Algés e Caxias” é uma das zonas de expansão da procura das famílias portuguesas que, neste momento, já não têm no centro de Lisboa uma opção para viver, por uma questão de preços e disponibilidade de imóveis.

“Este é um produto a pensar no mercado nacional”, diz o especialista, que acredita ser o início de um futuro da Homelovers – que abriu agora a sua primeira agência física – também na promoção imobiliária o que permite à marca ser o “único interveniente de A a Z” num edifício.