Hora de Encomendar reúne 300 fornecedores e chega a 20 cidades

A Hora de Encomendar, projeto criado há uma semana com o objetivo de partilhar uma lista de fornecedores de entregas ao domicílio de bens essenciais durante o período de quarentena, ultrapassou já os 300 fornecedores ativos e atingiu 100 mil visualizações. No site do projeto já consta informação para as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, e para cidades como Braga, Guimarães ou Aveiro.

Através da plataforma, é possível aceder a uma lista de pequenos e médios fornecedores que estão disponíveis para entregar encomendas em Portugal, navegar por cidade e aceder a fornecedores de frescos, talhos, mercearias, padarias, peixarias, pastelarias, farmácias e até floristas ou lojas de animais.

Segundo avança a Hora de Encomendar, o projeto tem como objetivo “evitar não só que as pessoas vão ao supermercado, mas também apoiar e garantir a subsistência de pequenos fornecedores que deixaram de ter como vender os seus produtos”.

Segundo Joana Rodrigues dos Santos, fundadora do projeto, “a palavra-chave do Hora de Encomendar é a descentralização das entregas e dos fornecedores. Num momento em que as grandes superfícies têm tempos de espera elevados, os pequenos fornecedores podem ser a solução para as famílias. E assim resolvem-se dois problemas de uma vez só: os produtores continuam com clientes ativos e os clientes recebem as suas encomendas com a rapidez que precisam, por vezes de um dia para o outro”.

A plataforma tem 50 colaboradores que todos os dias atualizam a lista e fazem a verificação dos fornecedores ativos. Qualquer pessoa pode sugerir um negócio, sendo necessário incluir informações como o tipo de produtos que são entregues, o contacto mais direto e também as cidades onde estão a fazer as entregas.

O Hora de Encomendar surgiu quando, entre amigos, se começaram a partilhar sugestões de fornecedores com entregas em casa em alternativa às grandes superfícies cujas lojas on-line rapidamente ficaram entupidas.