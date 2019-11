Horta Osório: Malparado, endividamento e demografia são grandes desafios do país

A recuperação do país desde a crise financeira foi exemplar, mas Portugal ainda tem um longo caminho a percorrer no sentido de fazer crescer a economia. Segundo António Horta Osório, há três grandes desafios, a curto e médio prazo, que o país vai ter de enfrentar para evitar novos choques.

O CEO do Lloyds Bank falou esta sexta-feira na Money Conference, uma iniciativa que junta os líderes do setor financeiro, organizada pelo Dinheiro Vivo e a TSF.

Para Horta Osório, a adequação de capital do setor bancário e o nível dos ativos malparados é o primeiro grande desafio que Portugal terá de ultrapassar. O líder do banco britânico lembrou que os rácios de capital em 2014 eram “muito baixos”, à volta dos 11%, mas neste momento já estão num nível positivo, a rondar os 13%.

Mas este rácio, sublinhou o banqueiro, tem de ser visto juntamente com o conjunto dos ativos malparados. “Chegámos a ter níveis de malparado de 20% do total dos empréstimos, a queda tem sido vertiginosa, pois atualmente estamos com 8%. O nível ainda é alto mas a recuperação é positiva”, destacou.

No entanto, lembrou Horta Osório, o BCE recomenda que os ativos malparados tenham uma cobertura de 80%, e Portugal tem 52%. E isso “é sintoma de alguma fragilidade se houver choques externos imprevistos”. Portugal está “no bom caminho, a correção esta a ser feita a grande velocidade, mas é importante que não haja desequilíbrios macro que nos afetem”, até porque “ainda haverá perdas para assumir na venda destes ativos, e por isso ainda há trabalho a fazer”.

O segundo grande risco que a economia enfrenta é, para Horta Osório, o endividamento do país, “que é imperativo reduzir”. O endividamento do setor público passou de 70% do PIB para os 135%, estando agora na casa dos 120%.

“Estamos 20% acima de Itália ou Espanha. Isto é relevante porque as taxas de juro estão negativas, e o objetivo do BCE é atingir uma inflação de 2%, o que, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. Se as taxas passarem para 2%, com um endividamento total de 300% do PIB, o país irá sofrer um choque de 6% do PIB em três anos”, sublinhou Horta Osório.

A última questão que deve preocupar o país é, para o líder do Lloyds, a demografia. “É a questão mais importante e a que demora mais tempo a resolver. Temos um problema populacional. Tínhamos 8,4 milhões de pessoas em 1950 e, segundo as previsões, em 2050 teremos 9,1 milhões. Menos pessoas significa menos mercado, o que nos fará entrar num ciclo vicioso”.

A redução da população é uma situação “que urge resolver”, de três formas possíveis. Aumentando a natalidade, “o que leva tempo e precisa de incentivos do governo”, atraindo para Portugal os jovens que emigraram e aumentar a imigração, “de forma inteligente, com uma política de integração apropriada, com regras para atrair estrangeiros de que precisemos, e não através de vistos Gold ou da aquisição de imobiliário”.

Horta Osório destacou ainda os riscos relacionados com a economia mundial, que afetam Portugal em grande medida, enquanto país com uma economia “pequena e muito aberta”.

A desaceleração no crescimento dos países que recebem a maior parte das exportações portuguesas, o endividamento das economias chave para Portugal e o risco da interrupção do comércio entre a União Eurpeia e o Reino Unido, devido ao Brexit, são os três grandes riscos que a economia nacional terá de enfrentar, na análise de Horta Osório.

“Entre 2019 e 2022 vamos crescer de maneira razoável, algo acima da média europeia, mas menos que Espanha ou a Irlanda, que cresce perto de 4%. Num horizonte a 20 anos, Portugal vai crescer metade de Espanha e um quinto da Irlanda”.

No final, o CEO do Lloyds deixou alguns reptos à plateia. “A questão que devemos colocar é: estamos satisfeitos com este nível de crescimento? Queremos continuar a crescer menos de 2% e a ter uma enorme dificuldade em repartir pela população o que se produz? Não deveríamos ter objetivos mais ambiciosos, para ter mais riqueza criada e distribuir melhor? Não poderemos ter melhores salários se não criarmos mais riqueza e formos mais produtivos. Queremos continuar a ganhar dois terços dos espanhóis? Países como a Bulgária, a Republica Checa ou a Polonia estão a a crescer ao triplo de portugal, e os seus salários também estão a crescer, em consequência. Portugal está a fazer bem e a ir num bom caminho, mas a verdade é que há outros a fazer muito mais”.