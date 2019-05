Horta Osório: “não devemos ser complacentes” com a dívida pública

António Horta Osório, presidente executivo do Lloyds Bank, elogiou esta sexta-feira a melhoria registada nas contas públicas em Portugal e na dívida mas frisou que o nível de endividamento do país ainda é “exageradamente alto”.

“A dívida (pública) está neste momento em cerca de 120% (do Produto Interno Bruto) e está a ir na boa direção mas não devemos ser complacentes porque é um nível exageradamente alto”, afirmou Horta Osório, na conferência da AICEP sobre Exportações e Investimento, que decorre hoje no novo Campus da NOVA SBE.

O nível de endividamento do país é, para o banqueiro, um dos grandes desafios que o país enfrenta, já que a dívida da economia está “10% mais alta do que era há 10 anos”, na casa dos 293% do Produto Interno Bruto. A dívida pública aumentou enquanto a das famílias e das empresas desceu. O nível de endividamento da economia portuguesa é 20% mais elevado do que o de Itália e de Espanha, alertou.

O banqueiro frisou que é positivo que o défice orçamental esteja a caminhar para zero mas considera que, em termos de crescimento económico, Portugal pode ter mais ambição.

