Hóspedes e dormidas aceleram em outubro, mas estão ainda abaixo de 2019

O setor do alojamento turístico em Portugal registou 2,1 milhões de hóspedes e 5,5 milhões de dormidas em outubro, uma melhoria de 115,5% e 139% face ao mesmo mês do ano passado, respetivamente, revela esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Apesar da recuperação, os números estão ainda abaixo de 2019, na pré-pandemia, tendo os hóspedes diminuído 14,6% e as dormidas caído 13,5%.

Em setembro deste ano, o crescimento face ao mesmo mês de 2020 tinha sido de 52,3% (hóspedes) e 58,5% (dormidas).

Em outubro "o mercado interno contribuiu com 2,0 milhões de dormidas e aumentou 65,4%, continuando a superar os níveis do período homólogo de 2019 (+28,2%). As dormidas de não residentes totalizaram 3,5 milhões, o valor mais elevado desde outubro de 2019, tendo triplicado face a outubro de 2020 (+216,6%), mas decresceram 26,7% face a outubro de 2019", sublinha o INE na nota sobre a atividade turística.

Os proveitos do setor atingiram um total de 332,9 milhões de euros no total e 245,9 milhões de euros relativamente a aposento (valores cobrados pelas dormidas realizadas por todos os hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros), "mais que duplicando face a 2020", destaca o INE. Já na comparação com o mesmo mês de 2019, os proveitos totais caíram 14,9% e os de aposento diminuíram 15,2%.

O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) foi de 42,7 euros em outubro e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 84 euros. Trata-se de uma quebra face aos valores de setembro, de 48 euros e 91,2 euros, respetivamente. Em outubro de 2019 o RevPAR foi de 50,2 euros e o ADR 84,3 euros.

No acumulado do ano, entre janeiro e outubro, os proveitos totais aumentaram 45,9% e os de aposento 47,8%. Na comparação com os primeiros dez meses de 2019, registam-se quebras de 49,1% e 49,0%, respetivamente.

O alojamento turístico considerado pelo INE inclui hotéis, hotéis-apartamentos, apartamentos turísticos, aldeamentos turísticos, pousadas, quintas da Madeira, alojamento local com dez ou mais camas e turismo no espaço rural e de habitação.

Alargando o leque para abranger também campismo, colónias de férias e pousadas da juventude, o número de hóspedes, entre janeiro e outubro foi de 13,4 milhões (mais 24,2%) e de dormidas 36,1 milhões (28,7%), revela o INE.