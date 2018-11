Hospitais: Dívidas em atraso sobem apesar de injeção de 1,4 mil milhões

O valor de dívidas atrasadas dos hospitais públicos “continua elevado” – quase 859 milhões de euros – “apesar das injeções de capital” feitas pelo Estado, através do Orçamento do Estado, notam os especialistas da Comissão Europeia responsáveis pela avaliação à proposta de Orçamento de 2019 (OE2019). “Até à data os progressos foram limitados”, lamentam.

As dívidas em atraso são as que estão há mais de três meses por regularizar junto dos fornecedores, como farmacêuticas e empresas de material médico.

Desde dezembro de 2017, o Estado injetou 900 milhões de euros nos hospitais para tentar resolver o problema, devendo fazer novo reforço de capitais até ao final desde ano (mais uma tranche de 500 milhões), elevando assim o valor da operação até aos 1,4 mil milhões de euros.

Bruxelas não esconde uma certa desilusão. É muito dinheiro para poucos resultados.

“Área prioritária”, diz Centeno

O gabinete do ministro das Finanças, Mário Centeno, diz que a aposta em termos orçamentais é clara, que é uma “área prioritária”, que a despesa pública total está a crescer mais de 2% e que isso é “explicado em grande parte pelo aumento da despesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS), que atinge máximos anteriores ao período do Programa de Ajustamento”.

O ministro prevê que a redução dos pagamentos em atraso do setor hospitalar público “se acentue ainda mais nos próximos meses”.

É verdade, como diz Centeno, que os hospitais até conseguiram reduzir em mais de 100 milhões de euros (em termos homólogos, face ao mesmo período de 2017) os seus atrasados a fornecedores, para os tais 859 milhões de euros no final de setembro.

No entanto, apesar de as injeções de capital terem ajudado a reduzir aquelas dívidas, nota-se que esse efeito começou a dissipar novamente. Desde abril que as dívidas atrasadas estão a subir. Em cinco meses, a fatura por saldar e em atraso aumentou mais de 200 milhões de euros, segundo dados das Finanças.

“O volume ainda elevado de pagamentos em atraso no setor hospitalar deverá ser reduzido graças a novas injeções de capital e a um projeto-piloto, recentemente anunciado, destinado a melhorar a gestão e o financiamento hospitalares”, começa por dizer a Comissão Europeia.

Foi este o compromisso assumido pelo Governo de António Costa “em resposta aos elementos orçamentais estruturais constantes da Recomendação do Conselho [da União Europeia] de 13 de julho de 2018 (isto é, reforçar a contenção das despesas, a relação custo-eficácia e o rigor da orçamentação, em especial no setor da saúde, e melhorar a sustentabilidade financeira das empresas públicas”.

No entanto, o grupo de peritos que acompanha o problema nota que, embora o governo tenha tomado medidas na “tentativa de minimizar o risco moral, aumentar a responsabilização e garantir orçamentos mais adequados para os hospitais públicos” e “embora os planos propostos representem um passo ambicioso no sentido do reforço do controlo das despesas”, tudo “aponta para progressos limitados na resolução do problema”.

“Várias medidas estão ainda numa fase inicial e o nível de dívidas em atraso continua a ser alto”, acrescentam.

Plano de capitalização atrasou

O plano do governo para sanear os hospitais e reduzir a dívida também não correu exatamente como se previa no início.

Em dezembro do ano passado, o então ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, explicou que a ideia era fazer uma transferência (libertar cativações, diz a Comissão Europeia) de 400 milhões de euros no final do ano e injetar na mesma altura 500 milhões em capital. Depois, no início de 2018, ocorreria novo aumento de capital social dos hospitais, também de 500 milhões de euros.

Não foi bem assim. A tranche dos 400 milhões de euros foi de facto descativada em dezembro de 2017, mas as duas injeções de capital foram adiadas em vários meses. Uma aconteceu em abril, a outra só vai ocorrer agora.

A equipa da Comissão Europeia diz que “os atrasos nos hospitais mantiveram-se elevados em 2018, aumentando 86 milhões de euros em setembro, atingindo um stock total 859 milhões de euros”

E argumenta que “isto acontece apesar das dotações adicionais de 400 milhões de euros em dezembro de 2017 e de uma injeção de capital de 500 milhões de euros entre março e abril de 2018. Foi ainda autorizada uma injeção adicional de 500 milhões de euros para reduzir o nível de atrasos antes do final do ano”.

Premiar os bons, penalizar os maus

Além disso, “em 2018, foi criada uma estrutura de missão pelos ministérios da Saúde e das Finanças para fazer recomendações sobre a sustentabilidade do sistema de saúde”.

Uma das medidas foi criar “um novo projeto-piloto para os hospitais públicos incluído na proposta de Orçamento do Estado de 2019” em que o objetivo é “reforçar os orçamentos de hospitais mais eficientes e dar-lhes mais autonomia, mas também tornar a sua gestão financeiramente mais responsável através de incentivos e penalizações”, recorda a Comissão.

Ou seja, “os hospitais menos eficientes devem ter níveis cada vez maiores de escrutínio e recomendações de acordo com a gravidade de suas deficiências, e ter apenas acesso condicionado a reforços orçamentais”.

Para o staff da Comissão, esta iniciativa “representa uma tentativa de minimizar o risco moral, aumentar a responsabilização e garantir orçamentos mais adequados para os hospitais públicos”. Mas, como já referido, “até agora, os progressos são limitados”.

Centeno e Campos Fernandes: visões diferentes

Em março, na apresentação da Estrutura de Missão para a Sustentabilidade do Programa Orçamental da Saúde, Mário Centeno e Adalberto Campos Fernandes apareceram em público com visões algo distintas do desafio que tinham pela frente.

Na altura, o responsável das Finanças disse que as mudanças no modelo de financiamento eram uma forma de fazer com que o endividamento elevado não se volta a repetir, como no passado. O ministro da Saúde refreou logo esse entusiasmo.

Segundo o Jornal de Negócios, Adalberto Campos Fernandes declarou logo que “estou menos otimista que o senhor ministro das Finanças; em nenhuma parte do mundo a sustentabilidade definitiva tem sido resolvida”.

Um dia antes da entrega do OE2019, a 14 de outubro, o ministro da Saúde pedia a sua demissão do governo.

Centeno acena com cinco novos hospitais outra vez

Em 2019, o Executivo continua a dizer que a saúde pública é prioritária. “A aposta na Saúde continua com o investimento em cinco novas unidades hospitalares em Évora, Lisboa Oriental, Madeira, Seixal e Sintra; o alargamento das redes de cuidados continuados integrados e de cuidados paliativos; o reforço dos cuidados de saúde primários; e fortalecimento da rede nacional de veículos de emergência”.

O Ministério das Finanças destaca ainda que, desde o início desta legislatura, o orçamento do SNS ganhou mais “500 milhões de euros” e “9000 profissionais”. Prometeu a “implementação de um novo modelo de financiamento em 11 Hospitais EPE (no âmbito do projeto piloto); e a continuação do esforço de diminuição da dívida, permitindo a obtenção de melhores condições comerciais junto de fornecedores”.