Hospitais Privados: 4 de 7 prémios europeus ficam em Portugal. Ministro defende cooperação

Prémios da Hospitalização Privada, no Pavilhão Carlos Lopes © DR

Ontem foi noite de vitórias portuguesas, com quatro das sete categorias de mais uma edição dos Prémios Europeus dos Hospitais Privados a serem conquistadas por hospitais privados nacionais. Espanha, Itália e Polónia venceram nas restantes três categorias, numa cerimónia muito participada, no Pavilhão Carlos Lopes, e que contou com representantes de diversos setores do universo da Saúde europeia, incluindo o Ministro da Saúde.

Manuel Pizarro subiu ao palco para congratular o trabalho dos privados e defender a "cooperação entre os setores público e privado" na saúde. "Devemos apostar na cooperação entre os setores público e privado na saúde, assegurando, simultaneamente, a sustentabilidade do público", afirmou o ministro, revelando uma clara distinção de abordagem do setor da sua antecessora na pasta. Se o mandato de Marta Temido ficou marcado, por exemplo, pelo fim das PPP na saúde, para o ministro Manuel Pizarro o futuro passa por "uma relação entre público e privado do ponto de vista da cooperação e não da concorrência".

Também Óscar Gaspar, presidente da APHP, destacou as quatro vitórias portuguesas, que considera reveladoras, à escala europeia, "do nível de excelência e de empreendedorismo da hospitalização privada portuguesa" e "da capacidade dos hospitais privados portugueses para conjugar qualidade, eficiência e inovação". O responsável da associação dos privados enfatizou também a necessidade de cooperação entre os dois setores, sobretudo num momento de "forte pressão", sobre o sistema de saúde.

"Todos os estudos confirmam que os hospitais privados são uma fonte de sustentabilidade na saúde", afirmou, destacando que o sucesso só será possível se o sistema for "pensado como um todo" e se todos "trabalharmos em conjunto, centrados nos interesses dos cidadãos". "O mais importante é a pessoa e que os hospitais privados não são concorrentes do setor público ou social", mas antes essenciais ao equilíbrio dos sistemas de saúde, resumiu, no mesmo sentido, Paul Garassus, presidente do UEHP, na sessão de encerramento.

Com o Alto Patrocínio da Presidência da República Portuguesa, os Prémios Europeus de Hospitais Privados 2023 registou, segundo a organização, 89 candidaturas de dez países europeus, ultrapassando significativamente as 72 candidaturas da primeira edição, que também se realizou em Portugal.

Os vencedores da segunda edição destes prémios, criados no ano passado no quadro da União Europeia de Hospitalização Privada (UEHP) por iniciativa da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP), foram os seguintes:

MELHOR INICIATIVA FOCADA NO DOENTE: Hospital Recoletas, de Zamara, Espanha

HOSPITAIS VERDES E RESPONSABILIDADE SOCIAL: CUF - Hospitais e Clínicas, Portugal

INOVAÇÃO EM SAÚDE: Lusíadas Saúde, Portugal

PROJETOS COLABORATIVOS EM SAÚDE: IRCCS Policlínico San Donato, Itália

MELHOR LOCAL DE TRABALHO: Hospital da Luz, Portugal

MELHOR COBERTURA JORNALÍSTICA EM SAÚDE: Medicover Hospital, Polónia

MELHOR CANDIDATURA: CUF - Hospitais e Clínicas, Portugal

A terceira edição, a realizar em 2024, será na Roménia, na sequência da passagem de testemunho ocorrida ontem no encerramento do evento.