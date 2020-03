Hospital da Cruz Vermelha totalmente dedicado ao Covid-19

Atenta às necessidades crescentes no combate ao novo coronavírus, a Cruz Vermelha tem estado desde o primeiro momento envolvida na resposta e procura de soluções, tendo inclusivamente montado três tendas nas urgências do Hospital de Santa Maria já na semana passada. Agora, decidiu pôr todos os seus serviços e meios à disposição do SNS.

“A Cruz Vermelha Portuguesa informa que, face à necessidade de recursos nos Serviços de Saúde definidos para o Covid-19, o Hospital da Cruz Vermelha passa a partir de hoje a funcionar ao serviço de Estado, no combate ao surto do novo coronavírus integrado na rede COVID”, comunicou a instituição.

A Coordenação Nacional de Emergência da Cruz Vermelha está já a iniciar o plano de formação aos técnicos do Hospital quanto a procedimentos e proteção individual, preparando-os assim para a entrada em funcionamento desta nova resposta.

“Até ao momento, a Cruz Vermelha Portuguesa já realizou 170 transportes de doentes suspeitos de Covid-19, distribuídos pelas 11 ambulâncias que tem dedicadas para o efeito; montou a unidade modular no Hospital de Santa Maria para contenção dos doentes suspeitos; formou cerca de 700 técnicos de emergência pré-hospitalar em toda a rede da CVP”, explica-se ainda, justificando estas iniciativas de reestruturação conjuntural com a urgência da desejável articulação entre o Estado (SNS) e privados. Juntando-se ao SNS, a Cruz Vermelha Portuguesa contribuirá assim para aumentar a capacidade de resposta à pandemia.