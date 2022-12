Hotéis do Algarve com programas de animação cheios no fim de ano

Vista de Silves, Algarve © Filipe Amorim / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Dezembro, 2022 • 15:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os hotéis do Algarve com programas de animação deverão ficar cheios no fim de ano, estimam os hoteleiros da região, que calculam que a taxa de ocupação média em dezembro fique entre os 40 e os 50%.

"Sentimos que todos os hotéis com programas e animação de fim de ano vão estar completos, mas as unidades que só têm ocupação duvido muito que consigam encher", disse à Lusa o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Hélder Martins.

Segundo o responsável pela maior associação hoteleira do sul do país, "a expectativa é que, com os feriados [de 01 e 08 de dezembro], o Natal e o final do ano, o setor algarvio possa crescer para uma taxa de ocupação [média em dezembro] que pode ir até aos 40 ou 50%".

Em dezembro de 2019, no ano antes da pandemia de covid-19, que serve como ano de referência para o setor turístico, a taxa de ocupação foi de 32%, contando apenas com o universo de hotéis que estavam abertos, referiu Hélder Martins.

Muitas unidades hoteleiras do sul do país encerram durante os meses de inverno, um período de época baixa, mais procurado por grupos de jogadores de golfe ou de reuniões de grandes empresas.

"Neste momento estamos 10% acima das reservas de 2019 e os preços também aumentaram nessa ordem de valores, cerca de 10%", quantificou Hélder Martins, que recebeu nos últimos dias as respostas a um inquérito que fez aos associados da AHETA.

O dirigente da associação de hoteleiros alerta, no entanto, que haverá muitas marcações de última hora, entre o Natal e o fim de ano, que vão ser influenciadas pelas perspetivas meteorológicas para os últimos dias de 2022.

Os hoteleiros estão agora "todos à espera" das reservas de "última hora", a partir de 15 de dezembro, sublinhou, afirmando haver uma "perspetiva animadora" para o final do ano, com o mercado nacional, mais uma vez, a ser responsável pela maior parte da ocupação no mês de dezembro.

Por seu turno, o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, afirmou que o setor na região está "com níveis bastante interessantes" para a passagem de ano e que, dos contactos que tem feito com os hoteleiros da região, é esperado um aumento do volume de negócios em relação a 2019.

O responsável confessou estar "surpreendido" com "três novidades" neste fim de ano: um aumento das reservas do mercado nacional, um crescimento das reservas realizadas diretamente junto dos hotéis e, ainda, reservas feitas mais cedo do que é habitual.

"As previsões climatéricas a partir de 15 de dezembro são de boas abertas, boas temperaturas e um clima ameno", o que também vai ajudar nas marcações de última hora", acrescentou.

João Fernandes afirmou que o setor "está a sentir um aumento das iniciativas das empresas e dos grupos de amigos e familiares que fazem jantares de Natal e algumas festas, sobretudo por parte do mercado nacional".

O presidente do Turismo do Algarve aproveitou para sublinhar o "investimento num cartaz forte" feito por várias câmaras municipais, tendo dado o exemplo da Praia dos Pescadores, em Albufeira, de Quarteira, em Loulé, e de Tavira.