Hotéis do Norte abrem portas aos profissionais de saúde

A Endutex Hotéis, proprietária da rede Moov, e o grupo Ocram, ambos com sede no Norte do país, abriram as portas das suas unidades hoteleiras a todos os profissionais de saúde.

O Hotel Moov Porto Norte, a 10 minutos do Hospital São João e junto ao Hospital Pedro Hispano, vai disponibilizar 30 quartos, gratuitos, para os profissionais de saúde que necessitem de alojamento nas próximas semanas.

A Ocram dispõe-se a acolher 140 profissionais de saúde que estejam a participar no esforço de combate ao novo coronavírus. Em Melgaço, No Hotel Castrum Villae, em Melgaço, estão disponíveis camas para 70 pessoas. Em Arcos de Valdevez, o Hotel Ribeira Collection dispõe de 40 quartos. Já hotel Carvalhais, em Santo Tirso, pode receber 30 pessoas.

De acordo com André Ferreira, administrador da Endutex Hotéis, “após uma natural quebra das reservas, tomamos a decisão de cancelar todas as outras que ainda tínhamos previstas para libertar o edifício e colocá-lo à disposição dos profissionais de saúde que neste momento travam uma incansável batalha contra o novo coronavírus. De imediato, os nossos colaboradores voluntariam-se para deixar as suas casas e famílias e também se instalarem no hotel, garantindo assim todos os serviços durante 24/7”.

Também Marco Rodrigues Dias, administrador do Ocram, afirmou a disponibilidade do grupo “para ajudar no que for necessário”, lembrando que “Portugal é um destino turístico de excelência e todos temos ganho com isso. Chegou agora o tempo de ajudar para rapidamente voltarmos ao bom ciclo económico que estávamos a viver”.