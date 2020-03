Hotéis em Espanha têm sete dias para fechar

As autoridades espanholas tomaram uma medida, indica a imprensa local, sem precedentes: todos os alojamentos turísticos têm de encerrar, na sequência da pandemia do novo coronavírus, no prazo de sete dias.

A ordem do ministério da Saúde de Espanha, citada pelo jornal Cinco Días, determina “a suspensão de abertura ao público de todos os hotéis e alojamentos semelhantes, alojamentos turísticos e outros alojamentos de curta duração, campismo, locais de estacionamento de autocaravanas e outros estabelecimentos semelhantes, localizados em qualquer parte do território” espanhol.

Os motivos que justificam esta decisão prende-se com os riscos de contágio da doença associados aos aglomerados populacionais. A norma entrou em vigor ontem (foi publicada ao fim da noite) e delibera, diz o jornal, que “o encerramento acontecerá no momento em que o estabelecimento não tenha clientes aos quais atender, e em todo o caso, no prazo máximo de sete dias desde a entrada em vigor da norma”.

Em Portugal, e de acordo com a versão preliminar do quadro das medidas de limitação no âmbito do estado de emergência reveladas ontem pelo governo, os hotéis podem continuar abertos embora outros serviços prestados pelas unidades hoteleiras – como spa, piscinas e salas de congressos e eventos – tenham de ser encerrados. Os restaurantes, no caso de Portugal, e tal como indicado na versão preliminar, pode apenas funcionar em regime de take away.

Apesar da determinação do governo português, a verdade é que várias unidades já estão encerradas devido nomeadamente à falta de clientes. O Vila Galé, o segundo maior grupo hoteleiro nacional, tem apenas sete unidades abertas para receber as pessoas que não podem ou não conseguiram ainda regressar a casa. Outros hotéis já disponibilizaram quartos para acolher os profissionais que precisem.