Hotéis quase lotados no Norte para a Passagem de Ano

“O índice de ocupação na região Norte para o período da Passagem de Ano ronda os 90%”, principalmente devido há “grande proximidade com o mercado espanhol, enquanto que, para o Natal a média é de 35%, por ser um momento, por tradição, de maior proximidade familiar, indicou Jorge Magalhães, da direção da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP).

Em entrevista à Lusa sobre a atual época natalícia, e como se está a traduzir na ocupação hoteleira da região Norte, Jorge Magalhães adiantou que ao dia de hoje a taxa de ocupação em Viana do Castelo e Guimarães aproxima-se dos 100%, enquanto que o Porto regista 96%, Gaia está com 98% e Braga situa-se nos 87%. Na zona de Vila Real, a ocupação está nos 90% e em Bragança está nos 60%.

Para o Natal, e apesar do índica de ocupação ser bem mais baixo, a zona de Vila Nova de Gaia e Vila Real estão com uma taxa de ocupação na ordem dos 50%, o Porto na ordem dos 47%, Viana do Castelo está com 43%, Braga está com 35% e Bragança 23%.

No hotel InterContinental Porto (Palácio das Cardosas), a ocupação atual tanto para o Natal, como para o Fim de Ano está nos 80% e a “maior parte dos hóspedes são clientes estrangeiros vindos, sobretudo, dos EUA, Brasil e Europa, disse à Lusa fonte oficial daquela unidade hoteleira.

No Yeatman, em Vila Nova de Gaia, o hotel já está esgotado para a Passagem de Ano e no topo das nacionalidades estão Portugal e o Brasil, mas no Natal, apesar de a “ocupação estar bastante elevada, ainda há quartos disponíveis”, indica fonte oficial daquela unidade.

O Vintage House Hotel, no Douro, está esgotado para a Passagem de Ano. No Infante Sagres, no Porto, a taxa de ocupação para o ‘reveillon’ também está nos 100%, com os portugueses e britânicos no topo da lista dos clientes. Em termos de alojamento, a ocupação para os dias de Natal no Infante Sagres está “média”, segundo fonte daquele hotel, com predominância para “clientes norte-americanos, britânicos e espanhóis”.

A taxa de ocupação atual do Crowne Plaza Porto para a altura do Natal está nos 50% e a taxa de ocupação para a altura do Ano Novo situava-se hoje nos 92%, com “muitos franceses e espanhóis, mas também com uma grande parte de portugueses”, referiu fonte daquela unidade hoteleira.

No período homólogo de 2017, as taxas de ocupação nos hotéis do Norte de Portugal estavam a 90% para a Passagem de Ano e os 60% para o Natal.