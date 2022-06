Hotéis regressaram aos números de 2019 na Páscoa com ocupações e preços superiores

Abril marcou o regresso oficial aos números pré-pandemia na hotelaria nacional. Os estabelecimentos hoteleiros do país conseguiram igualar e, nalguns casos superar, os indicadores registados no mesmo mês de 2019. As conclusões são de um inquérito da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) apresentado esta segunda-feira, 06.

Na média do país, a taxa de ocupação na semana da Páscoa situou-se entre os 81% e 90% sendo que a Madeira foi a campeã com os hotéis praticamente lotados, a chegar aos 100% de ocupação, superando os números de 2019. Também no Algarve o indicador esteve "muito melhor" do que no pré-pandemia, de acordo com inquiridos pela associação.

"No todo nacional já atingimos as taxas de ocupação que tínhamos em 2019. A retoma no período da Páscoa foi atingida. Não só atingimos como os ultrapassamos", atestou a vice-presidente executiva da AHP, Cristina Siza Vieira.

No capítulo dos preços o cenário também foi positivo com a Madeira, o Algarve e o Alentejo a vender mais caro do que em 2019. Todas as restantes regiões conseguiram igualar o indicador. Ao nível das receitas, a Madeira e o Algarve estiveram também acima daquele que é considerado o melhor ano turístico de sempre para o turismo nacional.

Os turistas portugueses voltaram a ter, neste período, a maior expressão nas dormidas dos hotéis em Portugal. Para 82% dos participantes deste inquérito, o mercado interno foi o principal, seguindo-se a Espanha e a França para completar o top três dos principais emissores na Páscoa.

Para os meses de verão os hoteleiros esperam taxas de ocupação entre os 40% e os 59%. As perspetivas mais otimistas fazem-se nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira e no Algarve. Do lado oposto, o Centro fica aquém do otimista nacional com uma expetativa de ocupação de entre 20% a 39%.