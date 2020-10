Hotel da Kopke nas caves de Gaia adiado para 2022

O hotel Kopke, nas caves de Gaia, viu adiada a abertura para o segundo semestre de 2022. O hotel de luxo, com capacidade para 150 quartos, deveria abrir em abril do próximo ano, exigindo um investimento de mais de 30 milhões de euros, noticiou o Jornal de Negócios.

“Mantemos o investimento previsto, apesar do impacto que a pandemia teve sobre o turismo este ano e que se deverá estender a grande parte de 2021. Estamos confiantes na recuperação em 2022”, diz Sergio Marly, presidente executivo da Sogevinus.

Sergio Marly refere que este “ligeiro atraso” é “habitual em obras desta envergadura”, situação que decorre igualmente das “próprias circunstâncias inerentes à pandemia [que] obrigaram a medidas excecionais na própria obra”.

Situada na Rua Serpa Pinto, o hotel de cinco estrelas vai manter a fachada e reabilitar as antigas instalações da Burmester, devolutas há vários anos, nascendo sob a marca Kopke, a mais antiga do portefólio e valiosa nas exportações do grupo para cerca de 60 países.

A pandemia “teve um impacto claro” afectou as receitas da área de enoturismo do do grupo, na medida em que o fecho em março, com a reabertura parcial em junho, levou a uma queda até agosto de cerca de 65%, face ao ano passado.“Espera-se que o impacto nessa área se estenda a todo o ano de 2020.”

O ano passado as unidades enoturísticas do grupo – caves da Cálem, da Burmester e a Casa Kopke, em Gaia; três lojas na Rua das Flores (Porto), no Cais de Gaia e em Santa Marinha e a Quinta de São Luiz, no Douro – receberam 450 mil visitantes e pesaram 20% na faturação global do grupo.