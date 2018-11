Hotel que pertenceu a Pedro Queiroz Pereira vendido em Espanha por 210 milhões

Foi vendido por Pedro Queiroz Pereira em 2016 num negócio que já na altura bateu recordes. Agora, o hotel de luxo Villa Magna vai voltar a mudar de mãos, por um valor ainda mais elevado.

O milionário mexicano Allen Sanginés-Krause vai desembolsar 210 milhões de euros pela unidade hoteleira de cinco estrelas no centro de Madrid. Na prática vai pagar 1,4 milhões de euros por cada um dos 150 quartos do hotel, um preço inédito no mercado espanhol.

A notícia é avançada pelo jornal espanhol El Confidencial, que cita “fontes conhecedoras do negócio”. Segundo a imprensa espanhola, ainda faltam acertar alguns detalhes para que o negócio seja concluído, mas o acordo está fechado. A compra será feita através da RLH Properties, uma gestora de ativos que detém sobretudo resorts nas Caraíbas, e da qual Sanginés-Krause é presidente e principal acionista.

O Villa Magna pertence atualmente à família turca Sahenk, que o adquiriu em 2016 por 180 milhões de euros ao empresário português. Recentemente, devido à queda da lira turca, colocaram à venda vários imóveis em todo o mundo. Já Pedro Queiroz Pereira tinha comprado o hotel em 2001 por 100 milhões de euros, tendo investido posteriormente mais 50 milhões em obras de recuperação.