Hotel do Porto eleito o melhor da Europa na categoria de luxo

Dinheiro Vivo 11 Novembro, 2020 • 14:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A unidade hoteleira de cinco estrelas da Sonae Capital, Porto Palácio Congress Hotel & Spa, foi eleita para a categoria de melhor Luxury Hotel & Conference Centre da Europa, pelos World Luxury Hotel Awards.

A somar, o hotel arrecadou ainda nesta distinção internacional, o prémio da categoria de melhor SPA na categoria regional.

Localizado na cidade Invicta, o Porto Palácio Congress Hotel & Spa destacou-se dos demais por ter características únicas tanto no seu centro de congressos, como no Auge Porto - o restaurante panorâmico exclusivo, localizado no 19º piso. A oferta integrada de serviços de bem-estar faz também com que este hotel seja uma referência na região Norte.

O Porto Palácio SPA conquistou a categoria Luxury Business Hotel Spa, por conter uma atmosfera "concebida para oferecer uma experiência completa de tranquilidade em pleno centro urbano", nota o grupo em comunicado.

Perante um ano que está a ser fortemente marcado pela pandemia de covid-19, e em que o turismo foi um dos setores mais fustigados, "esta distinção europeia para o Porto Palácio e o prémio para o SPA imprimem grande motivação às equipas", afirma em comunicado Pedro Serra, atual diretor de operações da Sonae Capital Hotelaria.

Para o grupo, este destaque significa um reconhecimento da excelência em que apostam e ambicionam para os seus serviços.

Criado em 2006, o World Luxury Hotel Awards representa uma das mais significativas distinções para os hotéis de luxo do mundo inteiro, pois oferece reconhecimento internacional, na medida em que as categorias são votadas por vozes experientes como hóspedes, viajantes e participantes do setor.