Hotelaria e indústria de bicicletas nacionais finalistas na Europa

O Portugal Bike Value, que pretende dar a conhecer o potencial do território nacional "enquanto destino de excelência para investidores que querem apostar na produção de bicicletas", e o Hospes by AHP, programa corporativo de responsabilidade social e de sustentabilidade ambiental desenvolvido pela Associação da Hotelaria de Portugal, são os dois projetos portugueses selecionados para a fase final dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial, cujos vencedores serão anunciados no próximo dia 16 de novembro.

Da responsabilidade da Comissão Europeia, os EEPA (European Enterprise Promotion Awards) pretendem distinguir as boas práticas de promoção empresariais em seis categorias distintas: Promoção do Espírito Empreendedor; Investimento nas Competências Empreendedoras; Desenvolvimento do Ambiente Empresarial; Apoio à Internacionalização das Empresas; Apoio ao Desenvolvimento de Mercados Ecológicos e à Eficiência de Recursos e Empreendedorismo Responsável e Inclusivo. Este ano, os 27 Estados-membros submeteram 185 projetos candidatos aos EEPA, dos quais, o júri europeu escolheu os 19 finalistas.

O Portugal Bike Value, da Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins (ABIMOTA), é finalista na categoria 4 - Apoio à Internacionalização das Empresas -, competindo com o projeto Digital Wallonia International, que pretende impulsionar a presença do setor digital da região belga da Valónia nos mercados internacionais, e o Export R/Evolution Ukraine, o programa que pretende fomentar o crescimento das exportações da Ucrânia.

Já o programa Hospes by AHP, criado em 2013, com base nos pilares da responsabilidade social, da sustentabilidade ambiental e da economia circular, e que, em parceria com os hotéis de todo o país, doou já mais de 87 mil bens a 62 instituições de solidariedade social, melhorando a vida a 8500 pessoas e famílias, é finalista na categoria 5 - Apoio ao Desenvolvimento de Mercados Ecológicos e à Eficiência de Recursos -, junto com o Greentech.Ruhr, projeto de promoção da zona metropolitana de Ruhr, na Alemanha, e do MMB Energy Ecosystem, iniciativa de Malta para promoção da eficiência energética nos negócios.

Os Prémios Europeus de Promoção Empresarial são, habitualmente entregues no primeiro dos dois dias da Assembleia das PME's, cuja organização cabe ao Estado-membro que ocupa a presidência da União Europeia no segundo semestre do ano. O ano passado decorreu na Finlândia, este ano seria a Alemanha a organizar o evento, mas a pandemia levou a que a iniciativa decorra em formato digital, nos dias 16 e 17 de novembro.

Lançados pela Comissão Europeia em 2005, os EEPA são atualmente dinamizados em 32 países. Portugal contribuiu com mais de 25% do total das candidaturas, segundo o IAPMEI, entidade que coordena a iniciativa junto das empresas portuguesas. Este ano, o IAPMEI recebeu 51 candidaturas. Curiosamente, o programa Hospes by AHP é o vencedor nacional na categoria 6, Empreendedorismo Responsável e Inclusivo, mas é nomeado pelo júri europeu como finalista na área do apoio ao uso eficiente dos recursos. O vencedor nacional nesta categoria foi o projeto Zero Desperdício, uma parceria da Associação para a Recuperação do Desperdício e da Lipor - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto.

Na categoria 1, Promoção do Espírito Empreendedor, o vencedor nacional foi o Concurso Montepio Acredita Portugal, uma parceria da Associação Acredita Portugal como o Banco Montepio, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, a Águas de Gaia e a SayU Consulting, a KCS IT e a CRON.STudio, entre outras. Na categoria 2, Investimento nas Competências Empreendedoras, os vencedores nacionais foram o projeto Born from Knowledge, da Agência Nacional de Inovação, ex aequo com o Pro-Move-Te, da Associação de Solidariedade Social Coração Delta em parceria as autarquias de Alter do Chão, Campo Maior, Elvas, Fronteira, Marvão, Nisa, Ponte de Sor, Portalegre e Sousel.

Na categoria 3, de Desenvolvimento do Ambiente Empresarial, o vencedor foi o Portugal Site Selection - Finding a site for your business with a click, da AICEP Global Parques, e, por fim, na categoria 4, de Apoio à Internacionalização das Empresas, o já referido Portugal Bike Value, da ABIMOTA, em parceria com a Universidade de Aveiro.