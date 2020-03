Hotelaria nacional estima perda de receita superior a 30% até 9 de março

A epidemia de coronavírus está já a ter efeitos na hotelaria nacional. A AHP – Associação da Hotelaria de Portugal – lançou um inquérito aos hoteleiros associados cujos dados são atualizados diariamente, para aferir os efeitos que a epidemia do novo coronavírus está a ter sobre a hotelaria nacional.

Os resultados em detalhe vão ser conhecidos esta quinta-feira, mas para já a AHP revela que a perda de receita para as unidades hoteleiras é superior a 30% e que as taxas de cancelamento estão muito acima das verificadas em anos anteriores, registando-se cancelamentos para datas mais próximas mas também para reservas futuras.

O turismo tem um peso importante para o PIB português. Esta tarde, o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, vão ter uma reunião com Confederação do Turismo de Portugal e associações do setor. Em cima da mesa estará os efeitos do novo coronavírus para o setor.

Esta estimativa da AHP é um dos primeiros números revelados pelo setor. O grupo Pestana, um dos maiores do país, por exemplo, já tinha admitido ao Dinheiro Vivo que vinha a sentir o impacto negativo “desde janeiro com abrandamento nas reservas e cancelamentos ou adiamentos, em especial de grupos”, embora não tenham sido quantificados.

O primeiro trimestre do ano não é um dos períodos mais fortes para o setor, correspondendo a época baixa. O segmento dos eventos, e o número de pessoas que traz, é um dos principais pontos fortes nesta época, ajudando a diminuir a sazonalidade. Contudo, devido ao surto da doença, vários foram cancelados, o que se traduz igualmente em cancelamentos para as unidades hoteleiras e consequente perda de receita.

Além disso, várias companhias aéreas têm anunciado alterações às suas operações, cancelando vários voos nomeadamente para Itália, o que poderá também estar a afetar o turismo. A TAP, na semana passada, anunciou o cancelamento de mil voos e ontem comunicou ao mercado um novo cancelamento: mais 2500 voos, o que dá um total de 3500. A Ryanair também anunciou mais alterações, cancelando todos os voos para Itália. A British Airways, por sua vez, anunciou o cancelamento de todos os seus voos para Itália e a Áustria proibiu a entrada de italianos no país.

A Europa é o principal destino turístico do mundo e as várias economias devem ser afetadas, embora de forma diferente. A violência do golpe em cada país, essa, vai depender da evolução da epidemia no território. “Portugal é uma potência turística, está entre os 15 maiores mercados mundiais e é a área em que somos mais competitivos e relevantes. Nesse ponto de vista teremos um impacto muito semelhante ao da Espanha, França e Grécia”, defendia o economista Augusto Mateus, em declarações ao Dinheiro Vivo, publicadas no último sábado.

No Sul da Europa, Itália deverá ser, pelo menos para já, o país mais castigado. “Teremos eventualmente menos impacto do que Itália, que tem um nível maior de exposição à epidemia e portanto vai sofrer mais. As próximas semanas ditarão se haverá europeus mais afetados do que outros. Para já, se as coisas permanecerem como estão, é lá que haverá maior redução da procura”, acredita Augusto Mateus. Em Espanha, e para tentar piscar o olho aos viajantes espanhóis, a hotelaria está a baixar preços para a altura da semana santa, tentando assim atrair os turistas espanhóis para ficarem pelo território, de acordo com a imprensa espanhola.