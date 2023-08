Hotelaria: Portugal ultrapassa Itália, França e Espanha nas reservas de estrangeiros 

A procura de turistas estrangeiros pelo país continua a crescer e as reservas nos hotéis comprovam-no. Até agosto, 80% das noites compradas nestes estabelecimentos de alojamento turístico correspondem a hóspedes internacionais, o que se traduz num crescimento de 3% em comparação com o mesmo período do ano passado, revelam os dados do World Hotel Index, da SiteMinder.

A plataforma internacional de reservas hoteleiras adianta que a procura global nos hotéis cresceu, em Portugal, 23% acima do pré-pandemia e coloca o país na liderança do Sul da Europa na hora de atrair estrangeiros.

"Estes dados colocam Portugal à frente em número de estrangeiros em comparação com a Itália (onde 77% das reservas são de fora), França (62%) e Espanha (56%). O impulso das reservas por parte do público estrangeiro é uma prova da crescente atividade do setor turístico nos últimos 12 meses no país. ", releva o ranking.

Olhando para os próximos meses, e considerando as reservas em carteira até à primeira semana de agosto, o World Hotel Index perspetiva que o peso dos estrangeiros nas noites do país aumente. Em setembro as reservas de turistas externos é de 87% e em outubro avançam para 91%.

"O crescimento das reservas ocorre apesar do aumento da inflação e das tarifas dos hotéis e é beneficiado pela instabilidade no leste da Europa, o que leva a concluir que o sul da Europa em geral, e Portugal em particular, oferecem uma variedade de destinos para todos os gostos e bolsos", explica a plataforma.