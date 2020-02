Housers. Plataforma de crowdfunding obtém autorização da CMVM

A espanhola Housers já tem luz verde da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) para operar em Portugal como Plataforma de Financiamento Participativo (PFP) na modalidade crowdfunding. A empresa é a primeira a nível internacional a conseguir esta autorização no país.

“A autorização da comissão reguladora portuguesa representa um enorme impulso para a nossa empresa, num dos mercados onde temos obtido uma receção magnífica, com retornos de investimento bastante positivos e pontualidade na devolução do capital e dos juros”, diz Juan Antonio Balcázar, CEO da empresa de origem espanhola, em comunicado.

Há pouco mais de dois anos no mercado nacional, a Housers já financiou 19 projetos imobiliários, com os usuários da plataforma a investirem mais de seis milhões de euros. Segundo a empresa, 80% desse investimento chegou do estrangeiro. Em Portugal, a Housers conta com quase 10 mil usuários, sendo que no total responde por mais de 115 mil.

Em expansão

A Housers, que também marca presença em Itália, está numa fase de ampliação de capital e acaba de expandir a sua atividade para as áreas de Corporate e Green, de forma a ampliar o portfólio de alternativas de investimento para os seus usuários. A empresa surgiu para apoiar pequenos investidores (com disponibilidades a partir dos 50 euros) a potenciarem as suas poupanças num mercado dominado por forte capital.

Segundo avança em comunicado, os investidores da plataforma já construíram ou reabilitaram mais de 850 imóveis em Espanha, Itália e Portugal.

A Housers tem, desde junho de 2017, uma licença da CNMV (congénere portuguesa da CMVM), para operar nas modalidades de equity e de empréstimos, de acordo com a legislação 5/2015 de 27 de abril do Fomento de la Financiación Empresarial de Espanha