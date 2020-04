“Houve enormes alterações no ecossistema da comunicação”

Em entrevista ao Dinheiro Vivo, Rita Serrabulho Abecasis, CEO da AMP Associates (formada em Marketing e Publicidade, pós-graduada em Comunicação e Master Coach) explica como a comunicação muda em tempos de crise. Defende que é em momentos como o que atualmente atravessamos que comunicar bem se torna ainda mais importante. E deixa pistas sobre o que pode ser feito para que seja mais eficaz.

Justifica-se que as empresas portuguesas continuem a comunicar no âmbito de uma crise como a que vivemos?

A comunicação é essencial em qualquer sociedade e no mundo empresarial. Em tempos de crise ou estados de guerra, digamos que passa a ser uma das mais relevantes “armas de combate” para gerir e controlar o seu desenvolvimento. Só através da comunicação conseguimos ter acesso aos procedimentos, orientações e desenvolvimento dos factos, via entidades, por exemplo, que têm essa responsabilidade, como é o caso do governo ou direções gerais, neste caso vinculadas pelos órgãos de comunicação social. Mas no que diz respeito às empresas – que estão também a adaptar-se a esta realidade – que possam também comunicar os impactos da crise e das medidas acionadas junto das sua estruturas, quer interna quer externamente.

Que tipo de comunicação deve então adotar-se?

Acima de tudo é importante garantir uma atuação de comunicação a dois níveis. Por um lado, assegurar uma boa comunicação interna com os colaboradores, seja pela alteração das suas condições laborais (por exemplo lay-off) seja para garantir que em regime de teletrabalho a empresa continua a produzir e assegurar os serviços inerentes, num contexto que é globalmente novo para todos. Por outro lado, há uma enorme vontade de as empresas se manterem vivas e ativas. Excetuando aquelas que por força das circunstâncias tiveram de encerrar a sua atividade, muitas estão a fazer um enorme esforço de adaptação, reinventado a sua oferta para as necessidades atuais do mercado. Neste sentido, a comunicação torna-se essencial para que os seus públicos-alvo possam conhecer estas adaptações e saberem que podem continuar a usufruir dos produtos ou serviços que já faziam parte das suas vidas.

Estão a ter essa experiência?

Estamos a apoiar imensos clientes neste processo. É uma resiliência extraordinária, que tem tido como primeiro objetivo, na maior parte do casos, manter os postos de trabalho e uma performance que lhes permita ter uma rentabilidade que sustente a empresa neste período mais crítico, de forma que depois não seja tão difícil retomar. Se todos os que puderem agirem neste sentido, a nossa economia não morre. E é importante que assim seja. A “guerra económica” que se segue pode matar mais que a Covid-19.

Quais foram as primeiras medidas que a AMP aconselha implementar?

Ativámos os Gabinetes de Crise, implementando os planos e dando uso aos manuais, para que os boards das empresas possam gerir e atuar ao nível da comunicação de forma absolutamente coordenada, estabelecendo prioridades internas e externas, e dando respostas – em alguns casos concretos – muito urgentes aos mercado. Posteriormente, foi necessário ajudar a fortalecer a comunicação das direções com as equipas, disponibilizando ferramentas e criando métodos e rotinas que permitam uma constante e fluida informação. Num momento como este é muito importante que as pessoas sintam que a empresa tem orientações concretas e que está empenhada em defender o que é melhor para os colaboradores e para a sua atividade, passando uma mensagem de confiança e segurança, e permitindo que todos tenham acesso às decisões e adaptações que são necessárias fazer. Por outro lado, e após as primeiras semanas, tornou-se necessário comunicar ao mercado a que as empresas continuam, parte delas, a operar e que desenvolveram as condições necessárias para chegarem aos consumidores e cidadãos.

Também a comunicação teve de se adaptar às mudanças ocorridas? Em que termos?

Sim. As mudanças ocorreram para todos. Houve uma enorme alteração em todo o ecossistema da comunicação, constituído por clientes, por nós e pelos órgãos de comunicação social. Tem sido uma experiência extraordinária, porque de repente ficámos todos mais próximos. Precisamos um dos outros estabelecemos uma espécie de “economia circular”. Estamos todos mais abertos e muito empenhados em que a informação seja um contributo social e económico relevante para o país. No fim é bom para todos. É relevante que as empresas continuem a comunicar para continuarem em atividade e assim manterem também os seus postos de trabalho; é relevante que os media comuniquem os exemplos de como as empresas se estão a adaptar a esta realidade porque estes acabam também por ser uma referência e um estimulo para outras as seguiam, tenham também essa possibilidade; e no fim da cadeia, tendo os cidadãos acesso a esta informação, podem ficar com as suas vidas um pouco mais facilitadas e mais organizadas uma vez que entendem que podem consumir ou utilizar serviços ou produtos que se organizaram de forma para suprimir essas necessidades. Há uma entreajuda e uma missão cheia de sentido.

Mas não passa a comunicação a ser um extra num momento em que as empresas estão focadas na sua sobrevivência, tendo de colocar os seus colaboradores em lay-off?

Depende da visão e da capacidade das empresas. Uma empresa que é obrigada a fechar portas ou vê a sua faturação ser reduzida a 50%, 70% ou 100%, não tendo qualquer alternativa para manter atividade, não tem o que comunicar. Quanto muito pode tentar planear. Mas temos alguns exemplos de estruturas que mesmo com quebras acentuadas decidiram, como já referi, comunicar em canais de distribuição alternativos. Outras, por exemplo, adaptaram a sua oferta à produção de bens essenciais muito necessários ou suporte de serviços ou produtos que ajudem as pessoas a viver em confinamento, conseguindo dessa forma continuar a garantir alguma produção e contribuírem para um aliviar deste momento, ou para uma retoma das nossas vidas que todos queremos. São decisões ao nível do negócio muito difíceis, mas que dizem muito sobre os gestores e líderes portugueses. Outros ainda estão a aproveitar este tempo de pausa para preparar novas estratégias no momento de retoma.

E como deve comunicar um líder com as suas estruturas e stakeholders nestas circunstâncias?

A presença no líder é neste momento crucial. É ao líder que cabe tomar as decisões e informar os seus colaboradores sobre as novas orientações e procedimentos. Mais do que nunca, as pessoas precisam da sua presença, da sua confiança e também da sua honestidade. O momento que vivemos já é por si de enorme imprevisibilidade, pelo toda a informação que ajude a minimizar e a organizar as suas vidas, é uma ajuda fundamental. Neste sentido, a comunicação interna toma uma relevância essencial para manter os trabalhadores focados e motivados no desenvolvimento das suas tarefas e na gestão das suas vidas. Um líder não pode neste momento estar ausente, ou deixar a sua estrutura no silêncio. Que capitão deixa o seu barco à deriva no meio da tempestade? Por outro lado, é ao líder que compete comunicar com aos seus stakeholders: como ficam as suas relações profissionais no âmbito deste cenário, ou, em alguns casos que se justificam, passar algumas dessas mensagens de forma mais pública.

Fala-se de falências e perda de empregos no tecido empresarial nacional. E entre as empresas de comunicação?

Naturalmente que o setor da comunicação não está imune à crise. É cedo para fazer essa avaliação. Mas certamente que haverá perdas, fruto da recessão económica que se adivinha. Mas em todas as mudanças espreita uma oportunidade. Todos teremos de nos adaptar e descobrir novas formas de potenciar a relação com todos os atores do ecossistema de comunicação. Já está aliás a acontecer.

Diz-se que a verdadeira digitalização surgiu agora. Isso também aconteceu ao nível da comunicação institucional e corporativa?

Sem dúvida. O acesso à informação ficou também confinado, neste caso ao mundo digital e às nossas casas. Foi necessário direcionar toda a informação para estes canais. Entrevistas, reportagens, reuniões, comentários, tudo ocorre virtualmente. A parte interessante é que os cidadãos têm também mais tempo e mais espaço mental para receber essa mesma informação.

Todos temos de alguma forma sido chamados a ajudar nesta crise. Sente que de alguma forma os profissionais da comunicação e o setor das agências e consultoras em particular conseguem dar algum contributo?

Não posso falar de forma muito concreta sobre o que se passa nas outras agências e consultoras, mas sei que o maior contributo que estamos a dar enquanto setor é poder dar às pessoas e às empresas a informação necessária para poderem dentro deste cenário gerirem o melhor possível as suas vidas. Os jornalistas e os media em geral são também eles verdadeiros “soldados” desta guerra. Estão muitas vezes a trabalhar à distância e em condições hostis, com equipas reduzidas, porque isso é também uma forma de proteção. Por outro lado, são também muitos os profissionais que estão no terreno a acompanhar todo o desenvolvimento do estado de emergência em que vivemos. É fruto desse trabalho que diariamente podemos ir acompanhado o que se passa. Já no nosso caso concreto, estamos a apoiar inúmeras empresas, associações e outras entidades que neste momento precisam de estratégias, assessoria e ações de comunicação para se manterem vivas neste momento mais crítico. Se essa ajuda permitir manter alguns postos de trabalho ou fazer com que pessoas mais necessitadas saibam onde recorrer para assegurar, algumas delas, a sua dignidade, já é uma enorme motivação.