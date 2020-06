Hovione contra a covid: concurso de vídeos para voltar à escola em segurança

Ajudar a prevenir a propagação de covid, premiar a iniciativa e propagar bons conselhos no regresso às aulas. Foram estas as premissas que empurraram a Hovione para o lançamento de uma iniciativa junto dos estagiários, que semanalmente vai escolher e premiar os melhores vídeos, até eleger o top três, no arranque do novo ano letivo.

“O concurso, exclusivamente dirigido a estudantes do ensino secundário, prolonga-se por dez semanas, até 27 de agosto”, explica a empresa portuguesa, que todas as semanas vai selecionar os 10 melhores vídeos com até 1 minuto, e dar prémios semanais de 350 euros aos autores. Até 31 de agosto será feita uma seleção dos 100 trabalhos finalistas e finalmente, a 21 de setembro, “um júri que integrará dois reputados investigadores nacionais, mais um da Hovione, um youtuber e um criador de conteúdo digital irá anunciar os três melhores trabalhos entregues e dar ao vencedor um prémio de 3 mil euros, ao segundo classificado 1500 euros e ao terceiro mil euros”.

O regresso à escola durante a pandemia de covid-19 é o tema do concurso de vídeo abcovid.pt, pretendendo-se disseminar conselhos sobre como viver com o vírus mas valorizando-se também a criatividade, a originalidade, a factualidade científica e a execução, adianta a Hovione, que se propõe entregar ainda menções honrosas a filmes “que se distingam, mas que não possam ser incluídos no concurso, por excederem o tempo de 1 minuto ou por os autores não serem estudantes do ensino secundário”.

Como concorrer? É simples: os vídeos, elaborados por estudantes do secundário, têm de se basear em fontes científicas ou que referenciem diretamente uma fonte científica, que deve ser identificada. “A equipa que gere o projeto é composta exclusivamente por estagiários da Hovione e supervisionada pela multinacional portuguesa que apoia e financia este projeto”, diz a empresa. “O abcovid.pt propõe-se ajudar a criar uma dinâmica informativa que permita aos alunos – autores dos vídeos a concurso -, professores e auxiliares viverem este período com mais e melhor informação sobre os comportamentos a adotar para evitar riscos e reduzir a propagação do vírus.”

Informar estudantes, professores e auxiliares sobre as precauções a adotar e a prevenção do risco de contaminação no regresso às aulas e ao mesmo tempo estimular o interesse pelos temas da ciência e da saúde e promover a criatividade dos jovens são fatores que movem esta iniciativa, que estará também no Facebook, Instagram e Twitter.