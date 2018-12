Huawei promete aumentar investimento e assina acordo com Altice

O Presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, desafiou a Huawei Portugal a realizar um maior investimento no país. E Chris Lu, presidente da empresa chinesa de comunicações, assegurou que assim será.

“Vamos pôr mais investimento e recursos para que juntos possamos ter mais desenvolvimento e cooperação”, afirmou o executivo da Huawei em resposta ao repto. Chris Lu lembrou alguns dos projetos conduzidos com empresas portuguesas. Por exemplo, com a EDP via participação no projeto-piloto de contadores inteligentes com recurso à comunicação máquina-a-máquina [internet of things].

A Huawei emprega em Portugal mais de uma centena de trabalhadores, diretamente, com cerca de 300 postos de trabalho indiretos associados.

“Nos últimos três anos, investimos muitos recursos em Portugal em conjunto com os nossos parceiros”, disse. Luís Castro Henriques indicou que Portugal pretende sobretudo captar maior investimento não só na área das tecnologias e serviços, mas também para o sector agroindustrial e, sobretudo, para sector automóvel.

A AICEP tem em curso uma campanha para atrair um fabricante chinês, e várias delegações empresariais representando alguns dos maiores produtores de veículos elétricos têm vindo a visitar Portugal a convite da embaixada da República Popular da China.

O presidente da AICEP notou também uma evolução no investimento direto chinês em Portugal – hoje acima de nove mil milhões de euros – com novas unidades de negócio de raiz e não apenas aquisições de participações de empresas portuguesas. “Vemos já empresas privadas mais pequenas a entrarem em Portugal, a fazerem os seus negócios, e a usarem Portugal como porta de entrada na Europa”, afirmou.

A Huawei Portugal revelou também que vai associar-se à Altice num projeto conjunto de desenvolvimento de tecnologia para a quinta geração de comunicações. Chris Lu, responsável da empresa chinesa, revelou que o entendimento será assinado quarta-feira, durante a visita do presidente chinês a Portugal. “Ainda não está decidido, mas esperamos assinar um acordo”, disse Lu.

Em Portugal, a Huawei tem vindo a trabalhar com várias empresas, desde EDP, NOS, Volkswagen Portugal. A multinacional de comunicações tem o desenvolvimento de soluções para empresas como principal atividade a nível mundial, e também em Portugal