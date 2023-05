Hub Azul Portugal lança primeira plataforma mundial de negócios da Economia Azul

© Direitos Reservados

Dinheiro Vivo/Lusa 22 Maio, 2023 • 13:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Hub Azul Portugal, Rede de Infraestruturas de Inovação para a Economia Azul, lança, nesta segunda-feira à tarde, o Hub Azul Dealroom, a primeira plataforma mundial de negócios da Economia Azul, na qual estão já registadas mais de 1.030 'startups' (das quais 800 com capital levantado), perto de 1.200 investidores e mais de 100 grandes empresas.

A plataforma digital é concebida para mapear rapidamente os dados empresariais da Economia Azul e fazer 'matchmaking' de negócios entre 'startups', Pequenas e Médias Empresas (PME) e investidores, e arranca com a assinatura de quatro protocolos de cooperação entre o Fórum Oceano e a Caixa Geral de Depósitos, Startup Portugal, Euronext Lisbon e Porto de Lisboa e dois memorandos de entendimento com o Katapult Ocean, o maior acelerador de startups da economia azul do mundo, e a BlueInvest, o mecanismo da Comissão Europeia para desenvolver o ecossistema de investimento nesta área.

"Esta plataforma, única a nível mundial nas suas funcionalidades e tipologia de dados, será uma ferramenta bem útil para os revolucionários da Economia Azul, pois reduz muita da opacidade premente neste sector (até agora!), ao dar informação económica fiável a nível global, permitindo aos investidores o acesso imediato a um autêntico mapa com todos os atores e potenciais excelentes oportunidades de negócio. O Hub Azul Dealroom é um centro de gravidade mundial de informação relevante para a concretização de negócios da economia do mar, muitos dos quais poderão vir a instalar-se nos pólos do Hub Azul Portugal", refere, citado no comunicado, o gestor-líder do projeto Hub Azul Portugal, Gonçalo Faria

.