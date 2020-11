Humildade e versatilidade, as chaves para ser recrutado

Isabel Braga da Cruz, presidente da Católica-Porto © Direitos reservados

Além da competência, o que os empregadores mais valorizam na hora de recrutar são a "humildade e a versatilidade", sustenta Isabel Braga da Cruz, presidente da Universidade Católica no Porto, no balanço da 10.ª edição da Rumo, feira de empregabilidade promovida pela academia na última semana, em formato online, depois de ter sido adiada em março, quando se iniciou o confinamento provocado pela pandemia.

Apesar do formato 100% digital, manteve-se praticamente inalterado o número de participantes na feira, 66 entidades, face às edições anteriores, tendo sido disponibilizadas 190 ofertas de emprego, disputadas pelos 800 alunos registados na plataforma da Católica, destinada a ajudar os estudantes no desenvolvimento da sua carreira.

O evento não se limitou à oferta de empregos, tendo havido um conjunto de iniciativas online destinadas a fomentar a aproximação dos alunos ao futuro meio laboral, com caráter multidisciplinar, que superou as áreas de recrutamento presentes (consultoria, entidades financeiras ou organizações não governamentais).

Isabel Braga da Cruz explica que a instituição que dirige, além de garantir a formação técnica, tem procurado trabalhar nos alunos "a flexibilidade, resiliência, a defesa de valores, a exploração do sentido crítico, as competências colaborativas e a multidisciplinaridade", ciente de serem essas as caraterísticas "mais adequadas face aos tempos de incerteza e de fragilidade atuais".

Justifica a segurança na estratégia seguida, com os resultados de um inquérito interno anual da academia sobre emprego, aos diplomados e recém-licenciados, segundo o qual "90% dos alunos desenvolvem atividade na sua área onde tiveram, formação base".

Desafio às empresas

Em sua opinião, no contexto atual, prevalece a máxima: "Não ganha o mais forte, mas o que se consegue adaptar", convicta igualmente de que "ninguém sozinho vai vencer", numa alusão ao espírito de entreajuda. Nesse sentido, considera que atualidade introduziu um desafio às empresas, também elas a serem chamadas a um outro teipo de reflexão: "Os jovens são inquietos, não são passivos, estão comprometidos com causas, por isso, é importante compreender o porquê, o propósito para aderir a uma certa empresa e não outra".