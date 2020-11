Hungria e Polónia bloqueiam bazuca europeia, Comissão lembra urgência do dinheiro

epa08750067 Hungary's Prime Minister Viktor Orban attends the European Union leaders face-to-face summit in Brussels, Belgium, 16 October 2020. EPA/JOHANNA GERON / POOL © EPA

Como já se antecipava, os governos da Hungria e da Polónia bloquearam a aprovação do Orçamento Europeu para os próximos sete anos (Quadro Financeiro Plurianual), bem como o do almejado Fundo de Recuperação Europeu, que só no caso de Portugal vai permitir desbloquear quase 13 a 14 mil milhões de euros em subvenções (verbas a fundo perdido).

Na sua conta de Twitter, Zoltan Kovacs, porta-voz do governo húngaro, de Viktor Orbán, explicou o veto com: "Não podemos aprovar o plano na forma atual, em que se liga o critério do Estado de Direito às decisões orçamentais, porque vai contra as conclusões da cimeira de julho". Também é uma afronta à soberania do país, agitou.

A Polónia fez exatamente as mesmas críticas e também vetou.

Foi nessa cimeira de chefes de Estado em julho que foi aprovado o orçamento para os próximos sete anos e a arquitetura do Fundo de Recuperação, a resposta europeia à pandemia covid-19.

No entanto, nas semanas que se seguiram, foram realizados acertos ao texto, e foi incluída uma condição que enfureceu a Hungria e a Polónia (e não só): esta diz que o acesso aos fundos europeus fica condicionado ao critério de respeito do Estado de Direito nos países recipientes.

Vários líderes europeus, ao mais alto nível, dizem que a Polónia e a Hungria têm vindo a violar, se forma reiterada, direitos fundamentais, ações que não são consentâneas com o estatuto de democracias europeias livres e que não respeitam os Tratados fundamentais em que assenta a União Europeia.

Sebastian Fischer, porta-voz da presidência rotativa do conselho da UE (que neste semestre é da Alemanha), confirmou, após uma reunião da COREPER sobre o Orçamento (Comité dos Representantes Permanentes) que "na decisão sobre os recursos próprios, os embaixadores da UE não conseguiram chegar à unanimidade necessária para iniciar o procedimento de redação, devido a reservas de dois Estados-membros".

"Os dois Estados-membros emitiram reservas relativamente a um elemento no conjunto do pacote , mas não à substância do acordo", acrescentou.

Numa videoconferência com empresários e gestores, Valdis Dombrovskis, um dos vice-presidentes da Comissão Europeia, lamentou o veto e avisou que o dinheiro em causa é muito urgente para iniciar a retoma.

"É necessária uma resolução rápida desta situação. É urgente dinheiro para a recuperação europeia", disse o dirigente da CE. "Espero que todas as partes tenham noção da sua responsabilidade", acrescentou.

Se o bloqueio continuar por mais tempo e se houver novas barreiras, a nova vaga de fundos europeus não estará disponível a 1 de janeiro de 2021, nem sequer no arranque do ano que vem.