"IA é grande oportunidade para libertar médicos para tarefas mais complexas"

Estima-se que apenas em 2020 tenham sido gerados 2,314 exabyte de dados de saúde, o equivalente a mais de dois biliões de gigabytes de informação que, passando pelas novas tecnologias de inteligência artificial aliadas à capacidade computacional que temos, abrem oportunidades incríveis para mudar a saúde como a conhecemos. Analisando os dados, abre-se a porta à criação de algoritmos que permitirão não apenas calcular a probabilidade de uma pessoa desenvolver uma doença como adotar medidas para tentar prevenir o seu aparecimento ou diagnosticá-la precocemente e permitir um tratamento mais rápido e eficaz.

O retrato que Micaela Seemann Monteiro, diretora clínica da CUF Digital, faz do potencial da digitalização na saúde é no mínimo animador. Potencial que já existe nos dados gerados em consultas e exames médicos, mas também em wearables como smartwatches - que contam os nossos passos, as calorias que gastamos, medem o ritmo cardíaco e até a saturação de oxigénio no sangue ou a tensão arterial. E não se trata de ficção científica ou de adivinhar um futuro longínquo.

"Já existem hospitais, como o Massachusetts General Hospital, em Boston, que utilizam algoritmos de inteligência artificial (IA) que apoiam os médicos na interpretação de mamografias para identificar mulheres que ainda não têm cancro da mama, mas estão em risco de vir a ter", exemplifica a especialista. E o preço da tecnologia, que baixa conforme este tipo de soluções se desenvolvem e alargam, ajuda. "Em 2002 a sequenciação de um genoma humano custava cerca de 2,6 biliões de euros; hoje está disponível por menos de mil", relata. "Os nossos genes são frequentemente corresponsáveis pelo aparecimento de doenças; conhecendo o genoma podemos adotar estratégias de prevenção ou diagnóstico precoce."

A especialista não tem dúvidas quanto ao impacto desta revolução em áreas como o cancro. "Cada vez mais será possível predizer e prevenir a doença", diz, antecipando melhores diagnósticos, com efeito nos anos e qualidade de vida, mas também no tratamento das doenças oncológicas, mais personalizados, reduzindo efeitos secundários e melhorando a sua eficácia. "O próprio desenvolvimento de terapias já está a beneficiar desta evolução. As novas vacinas mRNA, que foram decisivas na luta contra a covid, são um ótimo exemplo. A tecnologia foi desenvolvida tendo em vista a aplicação na doença oncológica e é expectável que tenha papel relevante."

Digitalização e personalização

Nesta revolução dos dados e da digitalização da saúde, a pandemia veio garantir uma muito rápida evolução do que se previa que levaria anos - veja-se o grau de confiança que se ganhou nas teleconsultas. Ainda que Micaela Seemann Monteiro reconheça que estas têm "maior utilidade nos casos em que não há necessidade de contacto físico entre paciente e médico (sem equipamento específico não é possível, auscultar o coração ou os pulmões)", em muitas situações esta modalidade pode resolver. "Discussão de resultados de exames, esclarecimento de dúvidas, renovação da prescrição e controlo evolutivo programado da doença", são exemplos que destaca, a par de especialidades como a psiquiatria ou a psicologia. "Na CUF, atualmente 21% das consultas de psiquiatria e 12% das de psicologia são teleconsultas. E no nosso serviço de Teleconsulta do Dia, dirigida à doença aguda não urgente, quase 90% das situações ocorridas em 2021 não precisaram de encaminhamento para presenciais."

A digitalização traz ainda ferramentas novas, como o avaliador de sintomas que a lançou. Mas não há aqui perigos como os que nos dizem que devemos evitar nas consultas ao dr. Google? "Procurar informação de saúde na internet não é necessariamente um erro", responde Micaela, explicando que a verdadeira dificuldade é identificar e interpretar entre muitos milhares de sugestões aquelas que são confiáveis e úteis. "Nos últimos anos, porém, surgiu uma nova classe de aplicações para uma orientação mais científica e personalizada, como o avaliador da CUF, dispositivo desenvolvido por médicos com o objetivo de fazer uma triagem de acordo com sintomas e orientar para o tipo de acompanhamento clínico adequado. Combina evidência científica, inteligência artificial e validação médica e ainda que não substitua a avaliação por um médico, permite ao doente, de forma autónoma e a partir de um ou mais sintomas, receber uma sugestão de cuidados e de hipóteses de diagnóstico prováveis." Havendo autorização, toda a informação clínica gerada é integrada no processo do doente e passada ao médico, num grau de integração "pioneiro a nível mundial".

E podem os dados e a IA trazer uma adaptação às infraestruturas geradora de alguma diferenciação no tipo de especialidades que um hospital oferece às populações, de acordo com a incidência de diferentes doenças em regiões distintas? "Essa é uma área muito interessante: a gestão da saúde de populações", reconhece Micaela Seemann Monteiro, apontando o potencial revolucionário da análise avançada de dados e da IA. "Os dados e seu tratamento podem ajudar a conhecer em muito maior detalhe a saúde dos portugueses e ajudar a prever. O que abre portas a uma mudança da estratégia para uma ação muito mais proativa e preventiva. O médico e engenheiro Peter Diamandis apelou numa conferência à automatização da rotina e humanização do excecional. A IA é uma grande oportunidade para libertar os profissionais de saúde para as tarefas mais complexas, aquelas em que o toque humano é tão importante", conclui.

Proteção dos dados tem de ser realidade

Questionada sobre as questões de segurança que a recolha e tratamento de dados tão sensíveis pode levantar, Micaela Seemann Monteiro não hesita em afirmar que há motivos de preocupação. "Estamos a lidar com dados pessoais de saúde, que são sensíveis pela sua natureza. Estamos a lidar com tecnologias inovadoras que estamos a conhecer à medida que vão sendo desenvolvidas", justifica.

Lembra porém que a digitalização da saúde, a utilização dos dados e as tecnologias de inteligência artificial são um fenómeno que avança rapidamente a nível mundial e que não o vamos conseguir parar - e dificilmente conseguiremos desacelerar. "Penso que também não há qualquer interesse em bloquear estes avanços, atendendo aos ganhos importantíssimos que já verificamos e que esperamos para o futuro", diz.

Defende por isso a importância de "regulamentação que acompanhe esta evolução". "O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados ou a regulamentação europeia que visa uma nova classe de dispositivos médicos - softwares como, por exemplo, os avaliadores de sintomas ou algoritmos de inteligência artificial para o diagnóstico de doenças, são bons exemplos. Mas, na verdade, somos todos chamados para nos envolver na discussão destes temas. Só assim podemos garantir que faremos uma boa utilização da tecnologia e que garantimos o respeito pelos princípios éticos que devem nortear as nossas sociedades."

Avaliador de sintomas: como funciona

Através da app myCUF, o doente percorre uma entrevista estruturada e um algoritmo de perguntas que se adaptam ao utilizador individual. No fim, é sugerido o serviço médico mais adequado - que pode ser uma teleconsulta marcada no momento.

Toda a informação clínica gerada na interação com a aplicação é - sempre que autorizado pelo doente - integrada no seu processo clínico eletrónico, permitindo ao médico ter acesso a informação importante quando inicia a avaliação do doente.

PERFIL: Micaela Seemann Monteiro

Médica, especialista em medicina interna, tem também a Competência em Emergência Médica conferida pela Ordem dos Médicos. Estudou Medicina na Heinrich-Heine-Universität de Düsseldorf, Alemanha, onde trabalhou, assim como no Reino Unido e em Portugal. Dirigiu Serviços de Urgência durante 10 anos, foi vogal do Conselho Português de Ressuscitação, investigou e publicou na área dos videojogos para a educação médica. Integra o Special Interest Group Technology and Process of Care da European Society of Emergency Medicine. Frequentou o Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde na AESE e concluiu a pós-graduação em Gestão de Informação e Business Intelligence em Saúde na Nova Information Management School. Em setembro de 2016 assumiu a Direção de Planeamento e Desenvolvimento Organizacional da SPMS, sendo responsável pela criação do Centro Nacional de TeleSaúde, e em agosto de 2017 o cargo de Diretora do Centro Nacional de TeleSaúde e coordenou o Centro de Contacto do SNS. Diretora Clínica da CUF Digital desde 2020, foi um ano mais tarde convidada para fazer parte do Editorial Board da publicação Americana Telehealth and Medicine Today. Mantém a sua atividade médica.