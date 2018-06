IATA revê em baixa lucro da aviação mundial em 2018

O lucro das companhias aéreas deverá rondar, este ano, os 28,8 mil milhões de euros (33,8 mil milhões de dólares), aponta a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) num relatório divulgado esta segunda-feira, 4 de junho. Este valor é 12% inferior ao estimado pela IATA há apenas meio ano, que previa lucros na ordem dos 32 mil milhões de euros (38,4 mil milhões de dólares) até ao final de 2018.

Esta revisão em baixa, segundo a IATA, justifica-se pelo aumento do custo dos combustíveis, dos encargos resultantes da mão-de-obra no setor e da recuperação das taxas de juro. O diretor-geral e presidente da IATA, Alexandre de Juniac, garante, porém, que “a rentabilidade irá manter-se sólida em 2018, apesar dos custos crescentes”, com o tráfego de passageiros a situar-se nos 7% e o de carga em cerca de 4%.

De acordo com as estimativas para este ano, a associação prevê que as transportadoras aéreas norte-americanas sejam as mais lucrativas, (12,9 mil milhões de euros), seguidas das europeias (7,4 mil milhões de euros). As empresas de aviação da Ásia-Pacífico, por sua vez, estão a beneficiar do “forte crescimento” do transporte de carga, enquanto na América Latina e no Médio Oriente a IATA refere a “forte recuperação da performance financeira” das companhias, à exceção de África, que regista uma “retoma lenta face aos mínimos de 2014”.

Certo é que, a evolução do negócio a nível global está assombrada por outros assuntos em cima da mesa. Para já, a afirmação de uma política comercial protecionista e a retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irão são alguns dos temas que estão a criar uma grande incerteza. Outro dos receios prende-se com os cenários possíveis num contexto pós-“Brexit”, adianta a IATA.