Iberdrola associa-se à Macquarie’s para crescer nas renováveis no Japão

Empresa liderada por Ignacio Galán anuncia a compra de 100% do capital da Acacia Renewables, que tem já dois parques eólicos offshore de 1,2 GW em desenvolvimento, além de quatro outros em ‘pipeline’

A Iberdrola associou-se à Macquarie’s Green Investment Group (GIG) para crescer nas energias renováveis no Japão, desenvolvendo, em parceria, um portfólio de 3,3 GW em projetos eólicos offshore. O negócio, que inclui a aquisição da totalidade do capital da Acacia Renewables, dá acesso a “um pipeline de projetos diversificados, localizado em diferentes áreas do sudoeste do país, de forma otimizada para os leilões anunciados pelo governo japonês”.

A Acacia Renewables tem, atualmente, em desenvolvimento, dois parques eólicos offshore, com uma capacidade combinada de 1,2 GW, que deverão estar operacionais em 2028, além de quatro outros projetos em pipeline, com uma capacidade total de 2,1 GW. “A Iberdrola terá uma participação igual nos seis projetos ao lado do GIG e os parceiros desenvolverão o portfólio”, diz a empresa em comunicado. A operação permite, ainda, à Iberdrola posicionar-se na fase inicial de desenvolvimento do mercado eólico offshore do Japão, “que apresenta forte potencial de desenvolvimento”, acrescenta. O Japão junta-se a novos mercados em que a empresa tem apostado, como a Austrália, Suécia e França.

Esta é a segunda joint-venture da Iberdrola com a GIG, já que são parceiros, em regime de copropriedade, no parque eólico offshore de East Anglia One, de 714 MW, no Reino Unido. A Iberdrola opera, ainda, projetos offshore na Alemanha e tem um pipeline de 15 GW em novos desenvolvimentos nos EUA, França, Alemanha e Reino Unido.

Recorde-se que, em Portugal, a empresa presidida por Igacio Galán tem em curso um dos maiores projetos europeus de energia hidroelétrica, com a construção de três barragens no Alto Tâmega, um investimento de 1.500 milhões de euros que vai gerar 6% da eletricidade do país.