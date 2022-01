Iberinform: Insolvências diminuiram quase 5% em 2021

Pavimento de calçada portuguesa em frente à Câmara Municipal de Cascais © António Pedro Santos / Global Imagens

Houve menos insolvências no ano passado do que em 2020. Pelo menos, é isso que indica os dados da Iberinform. "As insolvências baixaram 4,6% em 2021 face ao ano anterior, com um total de 4.770 empresas insolventes, menos 230 que no período homólogo. Este é o total mais baixo desde 2018", diz a Iberinform, filial da Crédito y Caución.

O mês de novembro foi o mês com maior número de insolvências, ou seja 510. Mas a média mensal do ano passado foi de 434 insolvências. "Por tipologia de ação é de registar um decréscimo de 3,5% nas insolvências requeridas por terceiros que totalizaram 879 pedidos, enquanto as insolvências apresentadas pelas próprias empresas baixaram de 1.129 em 2020 para 928 em 2021 (-17,8%)", referem.

A Iberinform acrescenta ainda que foi decretada a insolvência - conclusão de processos - de 2.912 empresas. Além disso, o ano de 2021 terminou com um total de 51 planos de Insolvência aprovados, o que representa uma subida de 10,8% face a 2020.

Em termos de localizações, Porto e Lisboa são as cidades que tiveram os valores de insolvência mais elevados, isto é 1.200 no Porto e 1.110 em Lisboa.

Por outro lado, o número de constituição de empresas aumentou no ano passado mais de 10%. "Em 2021, as constituições atingiram um total acumulado de 41.507 novas empresas, mais 3.918 em termos homólogos (10,4%)", diz a Iberinform.

Lisboa foi onde houve um número mais significativo de novas constituições, com 13.384 empresas - um aumento de 12,4%. O Porto surge em segundo lugar com 7.267 empresas, um crescimento de 8,8%.