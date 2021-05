Ibersol agrava prejuízo para 15,7 ME no 1.º trimestre

Dinheiro Vivo/Lusa 31 Maio, 2021 • 21:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Ibersol totalizou 15,7 milhões de euros de prejuízo no primeiro trimestre, valor que compara com um resultado líquido negativo de cerca de 8,9 milhões de euros apurado em igual período do ano passado, foi comunicado nesta segunda-feira ao mercado.

De acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de valores Mobiliários (CMVM), entre janeiro e março, a empresa, dona de marcas como a KFC, Burger King ou Pizza Hut registou 55,7 milhões de euros de volume de negócios, uma redução de 41,4% em comparação com igual trimestre de 2020.

Por sua vez, o resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) foi de 7,2 milhões de euros, no período em análise, abaixo dos 14,9 milhões de euros apurados nos primeiros três meses de 2020.

"No primeiro trimestre, a atividade foi marcada em Portugal pela severidade da terceira vaga de covid-19 e pelo decretar de um novo confinamento geral no mês de janeiro que se prolongou até 19 de abril, o segundo no espaço de 10 meses, do que resultou um novo período de encerramento de restaurantes e restrições à operação daqueles que permaneceram em funcionamento", apontou a Ibersol.

Para minorar o impacto, a empresa procedeu à suspensão ou redução dos horários de trabalho, tendo aderido, em janeiro, ao regime de lay-off simplificado e ao programa de apoio à retoma progressiva.

A par disto, continuou as negociações de contratos, nomeadamente, de arrendamento, das quais resultaram descontos globais de 1,6 milhões de euros.

No primeiro trimestre, o resultado operacional da Ibersol foi negativo em 14,1 milhões de euros, quando, no mesmo período de 2020, tinha sido de - 6,4 milhões de euros.

Os custos com pessoal caíram 42,7% até março, passando a representar 37,9% do volume de negócios.

Já o resultado financeiro, no trimestre em causa, foi negativo em 4,7 milhões de euros, traduzindo-se numa redução de 400 mil euros em comparação com o primeiro trimestre de 2020.

No final do primeiro trimestre, a dívida liquida da Ibersol ascendia a 455,8 milhões de euros, mais cerca de 14,7 milhões de euros do que no final de 2020.

A Ibersol detém ainda, em Portugal, marcas como a Pans & Company, Miit e Pasta Caffé.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da Ibersol ficaram inalteradas em 6,10 euros.