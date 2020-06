Idanha-a-Nova investe 12,6 milhões em projeto de habitação

A Câmara de Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, aprovou a Estratégia Local de Habitação para o concelho, projeto que representa um investimento de 12,6 milhões de euros.

A reabilitação urbana de edificado por todo o concelho de Idanha-a-Nova, municipal ou privado, é o principal foco deste projeto, que inclui ainda a construção de imóveis sustentáveis e acessíveis em loteamentos municipais.

“Sabendo que o acesso à habitação é fundamental para a qualidade de vida da população, queremos tornar Idanha-a-Nova num concelho com oferta habitacional de qualidade, adaptada às necessidades da população, para reforçar a coesão social e atrair novos residentes”, explica, em comunicado, o presidente da Câmara de Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto.

A Estratégia Local de Habitação abrange todas as vilas, aldeias e lugares do concelho de Idanha-a-Nova, enquadrada com outras políticas territoriais em curso, designadamente a criação de Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) e de Programas Especiais de Reabilitação Urbana (PERU).

O projeto, aprovado pelo executivo municipal, inclui um investimento de cerca 12,6 milhões de euros para apoiar o acesso à habitação em todo o concelho, assim como incentivar a reabilitação de habitações e a construção acessível e sustentável.

“É uma estratégia a seis anos que inclui cinco programas específicos para grupos sociais distintos, nomeadamente estudantes do ensino superior deslocados, população idosa ou com necessidades especiais, população em situação de risco e de exclusão social, população em carência financeira e a população em geral”, sustenta.

O autarca sublinha que este é um “grande investimento” da Câmara de Idanha-a-Nova, para a revitalização do património habitacional, mas também para apoiar quem mais precisa no acesso a habitações condignas, incentivar a reabilitação do edificado e atrair mais população, através de benefícios fiscais e de outra natureza.

“Queremos que as pessoas encontrem nos incentivos à reabilitação mais um estímulo para requalificar o património e passar a residir no nosso concelho, usufruindo das oportunidades da estratégia ‘Recomeçar em Idanha’”, sublinha.

A Estratégia Local de Habitação contempla um Gabinete de Apoio ao Munícipe, que irá responder às situações específicas e necessidades dos agregados familiares do concelho.

A sua implementação é refletida em vários programas de financiamento, com o objetivo de chegar aos diferentes públicos-alvo identificados num estudo minucioso.

O documento permite saber, por exemplo, que há 32 agregados familiares identificados a viver em situação de carência habitacional, para os quais está previsto um investimento de 2,8 milhões de euros.

Reflete também a necessidade de alojamento para mais de 300 estudantes deslocados por ano (da Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova e da Escola Profissional da Raia), num investimento de 2,5 milhões de euros.

Há ainda uma centena de idosos ou indivíduos com necessidades especiais a precisar de obras de adaptação funcional das suas habitações, cujo investimento previsto é de 1,3 milhões de euros, e, pelo menos, 10 agregados carenciados a precisar de apoio financeiro para obras de conservação das suas residências, no montante de reabilitação de 300 mil euros.

Para a população em geral, a estratégia pretende apoiar a construção e reabilitação de 200 habitações, no montante de 5,7 milhões de euros.