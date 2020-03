Idosos com mais de 70 anos vão ser controlados ao máximo

As deslocações das pessoas com mais de 70 anos e doentes crónicos vão ser controladas ao máximo, disse o primeiro-ministro na apresentação das regras que enquadram a aplicação do estado de emergência decretado desde a meia-noite deste dia 19 de março.

Às pessoas que constam de grupos de risco, “designadamente com mais de 70 anos ou com morbilidades [doenças, nomeadamente, graves], é imposto um dever especial de proteção, pelo qual só devem sair das suas residências em circunstâncias muito excecionais e quando estritamente necessárias, para assegurar a aquisição de bens [ir ao supermercado ou farmácia, para ir ao banco, aos correios ou aos centros de saúde, fazer pequenos passeios higiénicos ou passear animais de companhia”, referiu António Costa.

Mas nada disse sobre a suposta imposição de eventuais janelas temporais (duas horas por dia) nas idas à rua, como chegou a ser noticiado por vários meios de comunicação ao longo do dia de hoje. Uma versão que circulou do diploma também definia que idosos eram todas as pessoas com mais de 65 anos. Mas afinal, o governo parece ter suavizado o limite nesta versão final: um idoso tem 70 anos ou mais.

Fora estas “situações excecionais”, “as pessoas idosas devem evitar a todo o custo, para sua própria proteção, qualquer deslocação para fora da sua residência”, explicou o PM.

O primeiro-ministro justificou que “a experiência noutros países revela que são aqueles setores da sociedade que estão mais atreitos à contaminação pela doença” pelo que “têm um risco de mortalidade mais alto”.

Quanto aos outros, mais novos e sem doenças, Costa pede calma e contenção, que fiquem em casa o mais possível.

“Ao conjunto restante da população, que não integra nenhum grupo de risco nem está doente ou em vigilância ativa, impende o dever geral de recolhimento domiciliário, devendo a todo o custo evitar deslocações para fora do domicílio para além das necessárias”.

O chefe do governo acenou ainda que “temos um conjunto vasto de exceções [que estarão enunciadas no decreto, ainda por publicar], mas que se cingem essencialmente à necessidade de sair para o exercício de atividade profissional, assistência a familiares, acompanhamento de menores em períodos de recreação ao ar livre de curta duração, passeio de animais de companhia ou outras situações definidas no decreto”.

(atualizado 19h40)