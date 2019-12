IEFP com 100 mil euros para estudar futuro de trabalhadores de Sines e Pego

O Instituto de Emprego e Formação Profissional vai receber 100 mil euros do Fundo Ambiental para estudar a requalificação dos trabalhadores das centrais termoelétricas do Pego e de Sines, cujos encerramentos foram antecipados para 2021 e 20123, respetivamente, no âmbito dos planos para reduzir as emissões poluentes no país.

A dotação está prevista na versão preliminar da proposta do Orçamento do Estado de 2020 e aparece como resposta do governo às preocupações dos cerca de 700 trabalhadores das duas unidades alimentadas à carvão, que ficarão sem emprego. Estas preocupações têm também vindo a ser lembradas por sindicatos e partidos das esquerdas, que pedem medidas de compensação par os trabalhadores.

O anúncio de confirmação do encerramento antecipado das estruturas foi feito pelo primeiro-ministro, António Costa, no final de outubro, após a tomada de posse do novo governo. O fecho das duas unidades está no entanto dependente da conclusão do sistema de barragens do Alto Tâmega e da construção de uma nova linha de alta tensão para abastecer o Algarve.