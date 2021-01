IEFP. Houve quase 600 mil inscrições no desemprego em 2020

Instituto do Emprego e Formação Profissional, que coordena a situação dos desempregados e do desemprego em Portugal. © Lusa

Os centro de emprego do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) receberam no último ano, marcado pela pandemia e pelo aumento do desemprego, 597218 inscrições por perda de trabalho. Uma subida de 14% face a 2019 (mais 75 166) e o número mais elevado desde 2016, quando perto de 650 mil pessoas se inscreveram como desempregadas.

Os dados anuais do movimento nos centros de emprego foram divulgados ontem e apontam que os meses do primeiro grande confinamento, no segundo trimestre, foram os principais responsáveis pela subida no fluxo de desempregados, explicando 61% do excesso anual de inscrições.

O terceiro e o quarto trimestre foram, de seguida, aqueles que mais representaram aumentos de desemprego face ao ano anterior, com 18% e 11% do excesso de inscrições, respetivamente. O último trimestre do ano justificou os restantes 10% de inscrições a mais. Foram 7209, traduzindo já uma quebra de ritmo no crescimento dos novos desempregados.

Já as colocações de desempregados ficaram no último ano 14% abaixo do verificado em 2019, não indo além das 69 652. As ofertas de emprego captadas pelo IEFP, por outro lado, caíram 17%. Os dados refletem os fluxos do ano, as inscrições que foram sendo feitas.

No último mês de 2020, o IEFP registava em stock como desempregadas, após entradas e saídas de registos, 402 254 pessoas, numa retoma do aumento de desemprego após dois meses consecutivo de descidas - em outubro e novembro. Eram mais 91 772 os desempregados ( mais 30%).

Mas, além do desemprego registado, havia mais cerca de 135 mil pessoas em formação ou temporariamente indisponíveis para procurar trabalho - e, por isso, não contabilizados como desempregadas. Os ocupados em formação, mais de 116 mil em dezembro, têm contribuído para manter baixos os níveis de desemprego e refletem a retoma nas atividades do IEFP financiadas por fundos europeus.

Incluindo ocupados e indisponíveis, ao todo, os centros de emprego nacionais contavam, no final do ano, com 537 154 indivíduos sem emprego. Equivalente a 10,4% da população ativa nacional contabilizada pelo INE em novembro. Já sem estes desempregados não registados, o peso é reduzido para 7,8%, em linha com a taxa de desemprego do terceiro trimestre.

Serviços sofrem mais

Para o desemprego registado continuam a pesar substancialmente o grupo dos jovens até aos 34 anos: eram, em dezembro, 133 996 os registos nesta faixa, representando um terço do total. Entre os 35 e os 54 anos havia 42% de desempregados (mais de 167 mil) e aqueles com mais de 55 anos representavam 25% (mais de 101 mil).

Por escolaridade, destaca-se o desemprego daqueles que têm apenas o ensino secundário como qualificação: são mais de 126 mil e 31% do total, no grupo que mais cresce face à realidade de dezembro de 2019.

Mas o desemprego entre quem tem o ensino superior está também a aumentar acentuadamente, tal como o daqueles que não foram além do 9º ano (ambos com subidas na ordem dos 31%).

Por atividades económicas, é o setor dos serviços que mais acumula desemprego e regista também os maiores crescimentos relativos. Face há um ano, o alojamento e a restauração destacam-se agora com uma subida em 58%, para um total de 45 690 desempregados registados.

Mas o segundo grupo que mais cresce no desemprego é o dos trabalhadores da indústria dos produtos de couro, onde se encontra o calçado, num aumento de 52%.

Ainda nos serviços, destacam-se o setor dos transportes e armazenagem (mais 44% de desempregados), seguido das atividades imobiliárias, administrativas e serviços de apoio (mais 42%). É este último grupo que tem, em termos absolutos, o maior contingentes de desempregados: perto de 98 mil e 29% do total da economia.

O Algarve continua a destacar-se com a região com maior aumento de desemprego. Em dezembro, tinha mais de 31 mil desempregados, numa subida de 61% face a um ano antes. Lisboa e Vale do Tejo tem a segunda pior subida (mais 41%), seguida da Madeira (31%), Norte (22%), Centro (21%) e Alentejo (19%). Os Açores mantêm o desemprego quase inalterado (0,1%).