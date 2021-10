IEFP: Número de desempregados inscritos cai pelo sexto mês consecutivo

© Fábio Poço/Global Imagens

O número total de desempregados inscritos nos serviços de emprego recuou em setembro para o mínimo desde março de 2020, mantendo a tendência de descida pela sexto mês consecutivo.

No fim do mês de setembro, estavam registados "359 148 indivíduos desempregados, número que representa 66,7% de um total de 538 462 pedidos de emprego", segundo o balanço mensal divulgado esta quarta-feira pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

"O total de desempregados registados no País foi inferior ao verificado no mesmo mês de 2020 [-51 026 ; -12,4%] e inferior face ao mês anterior [-9 256 ; -2,5%]", adianta.

Desde março de 2020 que não se registava um número tão baixo de desempregados inscritos. Em março de 2020, existiam 343 761 desempregados inscritos no IEFP.

"Para a diminuição do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2020, na variação absoluta, contribuiu o grupo dos que estão inscritos há menos de um ano [-82 029] e, em sentido inverso, constata-se um aumento no desemprego dos indivíduos que permanecem inscritos há um ano e mais [+31 003]", explica o IEFP.

O número de desempregados que se inscreveram no IEFP em setembro atingiu os 48 966, o que representa um aumento de 34,4% face a agosto.

No total, chegaram em setembro aos serviços de emprego mais 12 529 pedidos de inscrição de desempregados em todo o país, segundo os dados mensais divulgados esta quarta-feira pelo IEFP.

Comparando com o mês de setembro de 2020, registaram-se menos 10,6% de pedidos de inscrição por parte de desempregados.