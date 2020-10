O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) recebeu, numa semana, 2.120 candidaturas aos estágios Ativar.pt, medida que veio substituir os estágios profissionais, anunciou hoje o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Esta medida, que prevê um aumento entre 7,1% e 30,6% nas bolsas de estágio para candidatos com qualificação acima do secundário “conta já com cerca de 2.120 candidaturas”, avança o gabinete da ministra Ana Mendes Godinho, em comunicado.

As candidaturas aos estágios Ativar.pt abriram em 01 de outubro e encerram em 18 de dezembro, ou antes, caso se atinja a dotação orçamental, de 75 milhões de euros, segundo informação publicada pelo IEFP.

A medida estágios Ativar.pt destina-se a desempregados inscritos no IEFP e estava prevista no Programa de Estabilização Económica (PEES) do Governo.

O estagiário tem direito a uma bolsa mensal em função do nível de qualificação, que varia entre 438,81 euros e 1.053 euros, sendo comparticipada pelo IEFP e pela entidade promotora.

O programa Ativar.pt prevê ainda, além dos estágios, a medida Incentivo Ativar.pt, cujo período de candidaturas arrancou hoje e termina em 30 de dezembro.

A medida Incentivo Ativar.pt, que substitui o contrato-emprego, tem uma dotação orçamental de 25 milhões de euros, segundo o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

A medida prevê um aumento de 33% no apoio a conceder às empresas que contratem desempregados inscritos nos centros de emprego.

Segundo exemplifica o Ministério, o apoio base de 3.949 euros sobe para 5.266 euros nos contratos celebrados sem termo.

“São incluídas majorações para desempregados de longa duração, inativos desencorajados, jovens até aos 29 anos e pessoas com 45 e mais anos, e também para cuidadores informais ou pessoas em situação de sem-abrigo”, acrescenta o gabinete da ministra Ana Mendes Godinho.

“Estas duas medidas, com uma dotação total de 100 milhões de euros, contemplam um aumento do apoio financeiro quer para os destinatários, quer para as entidades promotoras”, realça o ministério.