IEFP tem 75 mil euros para estudar soluções para o emprego jovem

Fazer um diagnóstico do que vai mal e identificar caminhos para abrir mais oportunidades de emprego para os jovens portugueses é o objetivo de uma parceria que hoje se estabelece entre o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e o ISCTE. O Dinheiro Vivo sabe que o governo prevê financiar este projeto com um montante global que pode atingir os 75 mil euros no total do período de vigência do contrato, que se aponta para um prazo de três anos.

Recorde-se que Portugal figura entre os países europeus onde os jovens têm mais dificuldade em encontrar emprego - a taxa da população entre os 15 e os 29 anos sem trabalho fixou-se em 15,9%, acima da média de 13% registada no bloco comunitário. E os jovens que encontram trabalho são maioritariamente mal pagos (quase nunca além do salário mínimo nacional).

Apontar caminhos adequados para potenciar políticas públicas que possam inverter a curva do desemprego jovem é por isso uma necessidade. E é para lhe responder que se cria agora este acordo.

O protocolo hoje assinado entre o IEFP e o ISCTE passa pelo desenvolvimento de estudos que venham a ser acordados no âmbito das temáticas do Emprego Jovem, Desemprego Jovem, Políticas de Emprego Jovem e Jovens e Mercado de Trabalho.

A parceria vai tomar forma, sabe o Dinheiro Vivo, através do Observatório do Emprego Jovem, pretendendo-se dotar o IEFP de "estudos avaliativos da implementação das medidas que têm vindo a ser adotadas no âmbito do emprego e do desemprego jovem", de forma a balizar critérios para tomadas de decisão. Direcionar políticas públicas de forma que possam tornar-se mais eficazes ao cumprimento dos objetivos e metas do emprego no que respeita ao emprego dos mais novos é outro objetivo.