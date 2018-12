IFD: “Já fizemos chegar 340 milhões às empresas portuguesas”

A Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD) e o Fundo Fundo Europeu de Investimento (FEI) assinaram esta quarta-feira, no Ministério da Economia, o contrato para o programa Portugal Tech, uma combinação de fundos nacionais e europeus, que pretende atrair capital privado e institucional para investimento em empresas de base tecnológica. Além dos 100 milhões que ambas as entidades alocarão ao Portugal Tech, o programa pretende mobilizar até 100 milhões de euros adicionais de investimento privado. Henrique Cruz, presidente executivo da IFD, vulgarmente chamado de ‘banco de fomento’, falou ao Dinheiro Vivo sobre o programa e a atividade da instituição.

A IFD e o FEI assinaram o contrato para a criação do Portugal Tech, que pretende compensar a quebra de investimento em capital de risco em Portugal. A que se deve essa quebra?

A iniciativa com o FEI vai de encontro a uma falha de mercado identificada pela IFD – a forte redução do investimento privado em capital de risco. Este programa vem compensar essa redução, que ocorreu desde 2011, fruto do afastamento dos investidores institucionais nacionais, como os bancos, as seguradoras e os fundos de pensão seja porque foram integrados no Estado, porque procuraram outros destinos ou porque a regulamentação torna este tipo de investimento caro do ponto de vista do consumo de capital. A IFD está atenta a esta falha de mercado, ao protocolar estes financiamentos para que as startups, PMEs e Midcaps tenham acesso a capital de longo prazo, compreendendo que estas designam um motor de dinamização da economia, inovação e renovação do tecido económico.

Em termos práticos, como vai funcionar o Portugal Tech? O objetivo é mobilizar entre 40 a 100 milhões mais de investidores privados e institucionais. Que tipo de investidores?

A IFD alocará um montante de até 50 milhões de euros, provenientes do IAPMEI (Agência para a Competitividade e Inovação), e o FEI contribuirá com outros 50 milhões. Estes capitais institucionais poderão capitalizar até 70% fundos de capital de risco. Este novo instrumento pretende incentivar gestores de fundos de Venture Capital e Private Equity, sedeados em Portugal, a investir em PME e Midcaps portuguesas, exigindo-lhe apenas o levantamento de 30% junto de outros investidores institucionais ou profissionais.

Já iniciaram contactos com esses potenciais investidores? Quem se pode candidatar e a partir de quando?

A IFD desenvolve uma atividade de banca de segundo piso. Para colmatar as insuficiências de mercado, procuramos, constantemente, desenvolver o ecossistema de operadores complementares ao sistema financeiro tradicional, incentivando os operadores de capital de risco, ou outros, a contribuírem para o financiamento de projetos de utilidade para a comunidade. Podem candidatar-se ao Portugal Tech, todas as equipas portuguesas com experiência de gestão de fundos de capital de risco. A IFD sabe que o FEI tem já em carteira diversas manifestações de interesse para integrar o programa Portugal TECH.

Na prática, o novo programa vai ter, espera-se, 200 milhões para apoiar as empresas de base tecnológica. Quando é que este dinheiro poderá começar a chegar às empresas e quantas esperam poder apoiar?

Tanto a IFD como o FEI alocarão 50 milhões de euros a este programa. Além deste montante global de 100 milhões de euros, o programa pretende mobilizar entre 40 e 100 milhões adicionais provenientes de investidores privados e institucionais. Assinado o contrato, o programa fica de imediato disponível para que o FEI analise aquelas manifestações de interesse, competindo às equipas selecionadas a aplicação dos fundos junto das empresas.

Como é que este programa se interliga com os fundos já existentes?

A linha de 100 milhões de euros com o FEI vem acrescer à linha Linha de Financiamento a Fundos de Capital de Risco que já temos no mercado. Este novo programa tem dois benefícios: junta o FEI e as suas best practices e traz dinheiro adicional deste fundo com origem externa. Diversos operadores de capital de risco manifestaram à IFD a escassez de capital privado de origem nacional disponível para investimento com prazos de retorno mais longos, o designado ‘patient money’. Além disso, este instrumento beneficiará da longa experiência do Fundo Europeu de Investimento na seleção de operadores de capital de risco eficazes, com resultados provados.

A IFD tem finalmente uma equipa de gestão completa. Fale-me por favor dos objetivos traçados para 2019 e 2020. Até ao momento quanto é que chegou à economia via empréstimos e garantias financiados pela instituição?

No final de novembro de 2017, a IFD tinha feito chegar às empresas 63 milhões de euros, entre instrumentos de dívida, de capital e de garantia. No final de novembro de 2018, tinha feito chegar 340 milhões. Ou seja, passámos de 63 milhões para 340 milhões, em menos de um ano. Estamos convencidos de que até ao final do ano é possível chegar aos 500 milhões. E até ao final de 2019 achamos que conseguimos duplicar para mil milhões de euros. Neste momento, temos capacidade financeira para ir até 2 mil milhões de euros.

As empresas portuguesas têm noção de como funciona a IFD e têm sabido tirar partido da sua existência, através dos seus próprios bancos, naturalmente?

Na IFD temos um desafio: falar para os empresários – e é isso que temos vindo a fazer. Despertar nos empresários conhecimento dos instrumentos que temos disponíveis. Temos apresentando todos os parceiros da IFD, que, sendo uma entidade grossista, trabalha naquilo que eu chamo de “segundo piso”. Nós temos de fazer com que o empresário procure os nossos instrumentos junto dos nossos parceiros. Temos protocolo com 14 Bancos e com as 4 Sociedades de Garantia Mútua para que os empresários possam ter acesso, por exemplo, à linha Capitalizar Mais, que é uma linha de financiamento de muito longo prazo, com 12 anos de período de financiamento. Temos parcerias com 15 sociedades de capital de risco, que têm 200 milhões de euros para investir em capital de empresas. Temos parcerias com 68 sociedades de business angels que podem investir em tickets mais pequenos (média até agora 130 mil euros). Para além do que mencionei, estamos ainda a realizar Sessões de Divulgação dos Instrumentos Financeiros de Desenvolvimento por todo o país, juntamente com as associações e confederações empresariais e as ordens profissionais, para que os empresários conheçam os instrumentos disponíveis.